Милевский стал журналистом из-за своего Instagram

Артем Милевский во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания зарегистрировал Instagram-страницу Артема Милевского как онлайн-медиа. Соответствующее решение было принято по заявлению бывшего форварда сборной Украины и киевского "Динамо", после чего его персональный аккаунт получил официальный медиастатус.

Речь идет именно о персональной странице Милевского в Instagram, которая теперь юридически считается субъектом в сфере онлайн-медиа, сообщила пресс-служба Нацсовета.

Получение такого статуса дает владельцу страницы право официально заниматься журналистской деятельностью. В частности, это открывает возможность получать аккредитации на государственные и спортивные мероприятия, а также пользоваться правовой защитой, предусмотренной для представителей средств массовой информации.

Решение о новом статусе Милевского. Фото: скриншот Нацсовет

В то же время медиастатус предполагает и дополнительную ответственность. Владелец онлайн-медиа обязан соблюдать нормы профессиональной этики и требования законодательства, регулирующего распространение информации в публичном пространстве.

Кто такой Артем Милевский

Воспитанник киевского "Динамо" является одним из самых популярных футболистов в истории столичного клуба и сборной Украины, за которую форвард белорусского происхождения провел 50 матчей и забил 8 голов.

Артем Милевский отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Милевский участвовал в чемпионате мира 2006 года, в котором "сине-желтые" дошли до четвертьфинала. Он по 4 раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. После завершения карьеры Артем присоединился к клубу IGNIS из медиалиги.

