Милевский получил медиастатус для личного Instagram

Милевский получил медиастатус для личного Instagram

Дата публикации 10 января 2026 18:07
Милевский стал журналистом из-за своего Instagram
Артем Милевский во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания зарегистрировал Instagram-страницу Артема Милевского как онлайн-медиа. Соответствующее решение было принято по заявлению бывшего форварда сборной Украины и киевского "Динамо", после чего его персональный аккаунт получил официальный медиастатус.

Речь идет именно о персональной странице Милевского в Instagram, которая теперь юридически считается субъектом в сфере онлайн-медиа, сообщила пресс-служба Нацсовета.

Получение такого статуса дает владельцу страницы право официально заниматься журналистской деятельностью. В частности, это открывает возможность получать аккредитации на государственные и спортивные мероприятия, а также пользоваться правовой защитой, предусмотренной для представителей средств массовой информации. 

Артем Милевский
Решение о новом статусе Милевского. Фото: скриншот Нацсовет

В то же время медиастатус предполагает и дополнительную ответственность. Владелец онлайн-медиа обязан соблюдать нормы профессиональной этики и требования законодательства, регулирующего распространение информации в публичном пространстве.

Кто такой Артем Милевский 

Воспитанник киевского "Динамо" является одним из самых популярных футболистов в истории столичного клуба и сборной Украины, за которую форвард белорусского происхождения провел 50 матчей и забил 8 голов. 

Артем Милевский
Артем Милевский отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Милевский участвовал в чемпионате мира 2006 года, в котором "сине-желтые" дошли до четвертьфинала. Он по 4 раза выиграл чемпионат и Кубок Украины. После завершения карьеры Артем присоединился к клубу IGNIS из медиалиги. 

Напомним, форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик может перейти в известный клуб из Англии. 

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко впечатлил формой на ринге в 49 лет. 

журналисты спорт футбол Instagram Артем Милевский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
