Сын Дэвида Бекхэма запретил отцу напрямую с ним общаться

В семье Бекхэма серьезный скандал — что происходит
Бруклин Бекхэм, старший сын бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма, потребовал, чтобы родители общались с ним исключительно через адвокатов.
Решение стало очередным витком затяжного семейного конфликта, сообщает The Sun.
Первенец звездной четы Бекхэмов направил родителям сообщение с просьбой не связываться с ним напрямую и не упоминать его имя в социальных сетях. Бруклин настаивает, что любые попытки наладить отношения должны происходить в частном порядке, без публичных жестов и комментариев.
Причины проблем в семье Бекхэмов
Отношения обострились после того, как Виктория Бекхэм поставила отметку "нравится" под рецептом курицы, опубликованным сыном в Instagram. Бруклин воспринял это как нарушение ранее оговоренных границ и после этого заблокировал родителей и братьев в социальных сетях.
По словам близких к семье источников, таким образом Бруклин пытается установить жесткие рамки общения. При этом Дэвид и Виктория Бекхэм оказались "шокированы и эмоционально опустошены" происходящим.
Несмотря на напряжение в отношениях с родителями, Бруклин продолжает поддерживать связь с бабушками и дедушками, общаясь с ними по телефону и в личных сообщениях. Конфликт в семье Бекхэмов продолжается уже около четырех лет.
Напомним, бывший футболист Артем Милевский стал журналистом из-за активности в социальных сетях.
В сборной Украины дали совет Артему Довбику по поводу возможного перехода в английский клуб.
Читайте Новини.LIVE!