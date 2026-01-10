Сын Дэвида Бекхэма запретил отцу напрямую с ним общаться

Бруклин Бэкхем (слева) с отцом Дэвидом и мамой Викторией. Фото: Jeff Spicer/BFC/Getty Images for BFC

Бруклин Бекхэм, старший сын бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма, потребовал, чтобы родители общались с ним исключительно через адвокатов.

Решение стало очередным витком затяжного семейного конфликта, сообщает The Sun.

Первенец звездной четы Бекхэмов направил родителям сообщение с просьбой не связываться с ним напрямую и не упоминать его имя в социальных сетях. Бруклин настаивает, что любые попытки наладить отношения должны происходить в частном порядке, без публичных жестов и комментариев.

Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Причины проблем в семье Бекхэмов

Отношения обострились после того, как Виктория Бекхэм поставила отметку "нравится" под рецептом курицы, опубликованным сыном в Instagram. Бруклин воспринял это как нарушение ранее оговоренных границ и после этого заблокировал родителей и братьев в социальных сетях.

По словам близких к семье источников, таким образом Бруклин пытается установить жесткие рамки общения. При этом Дэвид и Виктория Бекхэм оказались "шокированы и эмоционально опустошены" происходящим.

Несмотря на напряжение в отношениях с родителями, Бруклин продолжает поддерживать связь с бабушками и дедушками, общаясь с ними по телефону и в личных сообщениях. Конфликт в семье Бекхэмов продолжается уже около четырех лет.

