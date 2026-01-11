Свитолина выиграла титул в Окленде, Костюк проиграла финал в Брисбене - видео

Элина Свитолина с мужем Гаэлем Монфисом. Фото: x.com/UniversTennis

В Океании состоялись финалы двух крупных теннисных турниров. В Брисбене (Австралия) завершился турнир серии WTA 500, а в Окленде (Новая Зеландия) определили чемпионку соревнований WTA 250.

В обоих финалах сыграли украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина, для которых эти турниры стали первыми в сезоне, сообщает портал Новини.LIVE.

Свитолина уверенно завоевала титул

Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в Окленде, обыграв в финале китаянку Ван Синьюй в двух сетах — 6:3, 7:6(6).

Решающий матч длился 1 час 42 минуты. В первом сете судьбу партии решил единственный брейк украинки в шестом гейме. Второй сет дошел до тай-брейка, где Свитолина уступала 0:3 с двумя мини-брейками, однако смогла сравнять счет и завершила матч в свою пользу со второго матчбола.

Это была вторая победа Свитолиной над Ван Синьюй в очных встречах. Впервые теннисистки играли между собой в 1/8 финала Уимблдона-2024.

Путь к титулу в Окленде украинка прошла в статусе первой сеяной, обыграв Варвару Грачеву, Кэти Бултер и Иву Йович. Самым сложным стал четвертьфинал против Сонай Картал, который завершился на тай-брейке третьего сета.

Два года назад Свитолина уже играла в финале этого турнира, но тогда уступила Кори Гауфф. На этот раз украинка со второй попытки завоевала титул в Новой Зеландии. В прошлом году победителем турнира в Окленде стал ее муж Гаэль Монфис.

Это 23-й финал в карьере Свитолиной и 19-й одиночный титул. Двенадцать из них она выиграла на хардовом покрытии. Победа в Окленде стала для Элины первой с апреля 2025 года и позволит начать новую неделю на 12-м месте рейтинга WTA.

Марта Костюк. Фото: WTA

Костюк остановилась в шаге от титула

Марта Костюк завершила выступление на турнире WTA 500 в Брисбене поражением в финале.

В решающем матче украинка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко - 4:6, 3:6. Поединок длился 1 час 19 минут. Костюк подала три эйса, допустила три двойные ошибки и проиграла три гейма на своей подаче.

Соболенко сохранила стопроцентное преимущество в очных встречах - 5:0.

Для Костюк это был четвертый финал в карьере на уровне WTA и первый с апреля 2024 года. Украинка боролась за второй титул, имея пока один одиночный трофей в карьере.

Несмотря на поражение в финале, выступление в Брисбене стало для Марты одним из самых успешных за последний год. На пути к решающему матчу она обыграла Юлию Путинцеву, Аманду Анисимову, Мирру Андрееву и Джессику Пегулу, одержав три победы над соперницами из топ-10 мирового рейтинга.

Результат турнира гарантировал Костюк возвращение в топ-20 рейтинга WTA - впервые с марта 2025 года.

