Бражко провел зимние каникулы дома вместе с Квитковой - фото

Владимир Бражко и Даша Квиткова с сыном. Фото: instagram.com/kvittkova

Игроки киевского "Динамо" активно проводили зимние каникулы. Кто-то посещал теплые страны, а другие были дома с семьей.

В окружении родных провел праздники полузащитник "Динамо" Владимир Бражко. Фото с каникул опубликовала в Instagram его девушка, известная инфлюенсерка Даша Квиткова.

Реклама

Читайте также:

Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Как влюбленные повели каникулы

Квиткова показала, как проводит время дома вместе с Бражко и сыном.

Блогерша опубликовала фото с домашнего вечера. На снимке пара вместе с сыном Даши от первого брака устроилась перед телевизором для семейного просмотра первой части легендарного фильма "Гарри Поттер".

Кадр сделала атмосферным праздничная атмосфера с украшенной елкой.

Владимир Бражко и Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Отметим, что согласно последним слухам, Бражко в январе может перейти в один из клубов АПЛ.

Напомним, "Полесье" наказало своего лидера за поведение агентов.

Украинка Элина Свитолина выиграла теннисный турнир, а Марта Костюк проиграла в финале.