Бражко провел зимние каникулы дома вместе с Квитковой - фото

Квиткова показала, чем они с Бражко занимались после праздников
Игроки киевского "Динамо" активно проводили зимние каникулы. Кто-то посещал теплые страны, а другие были дома с семьей.
В окружении родных провел праздники полузащитник "Динамо" Владимир Бражко. Фото с каникул опубликовала в Instagram его девушка, известная инфлюенсерка Даша Квиткова.
Как влюбленные повели каникулы
Квиткова показала, как проводит время дома вместе с Бражко и сыном.
Блогерша опубликовала фото с домашнего вечера. На снимке пара вместе с сыном Даши от первого брака устроилась перед телевизором для семейного просмотра первой части легендарного фильма "Гарри Поттер".
Кадр сделала атмосферным праздничная атмосфера с украшенной елкой.
Отметим, что согласно последним слухам, Бражко в январе может перейти в один из клубов АПЛ.
