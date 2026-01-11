Відео
Україна
Полісся перевело в дубль ексгравця Динамо — він був лідером клубу

Полісся перевело в дубль ексгравця Динамо — він був лідером клубу

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 21:59
Лідера Полісся відсторонили від основи через проблеми з контрактом
Євген Чоботенко. Фото: ФК "Полісся"

У житомирському "Поліссі" виникла проблема з лідером оборони Євгеном Чоботенком. Футболіста перевели тренуватись в другу команду.

Про проблеми Чоботенка повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Евгений Чоботенко
Євген Чоботенко. Фото: ФК "Полісся"

"Полісся" має проблеми зі своїм лідером

За наявною інформацією, Чоботенка не допускають до тренувань з основним складом через перебіг перемовин щодо продовження контракту. Причиною рішення називають тиск з боку оточення гравця під час переговорів.

Найближчим часом Чоботенко тренуватиметься з молодіжною командою "Полісся".

Аналогічна ситуація можлива і з іншим лідером команди Олексієм Гуцуляком. Керівництво клубу розглядає питання його участі в зимових зборах, оскільки гравець також поки не погодив продовження співпраці.

Чоботенко цього сезону провів 21 матч, забив один м'яч та зробив асист.

футбол УПЛ Полісся контракт Євген Чоботенко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
