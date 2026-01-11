Лидера Полесья отстранили от основы из-за проблем с контрактом

Евгений Чоботенко. Фото: ФК "Полесье"

В житомирском "Полесье" возникла проблема с лидером обороны Евгением Чоботенко. Футболиста перевели тренироваться во вторую команду.

О проблемах Чоботенко сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

"Полесье" имеет проблемы со своим лидером

По имеющейся информации, Чоботенко не допускают к тренировкам с основным составом из-за хода переговоров о продлении контракта. Причиной решения называют давление со стороны окружения игрока во время переговоров.

В ближайшее время Чоботенко будет тренироваться с молодежной командой "Полесья".

Аналогичная ситуация возможна и с другим лидером команды Алексеем Гуцуляком. Руководство клуба рассматривает вопрос его участия в зимних сборах, поскольку игрок также пока не согласовал продолжение сотрудничества.

Чоботенко в этом сезоне провел 21 матч, забил один мяч и сделал ассист.

