Ротань вирішив позбутися одного з гравців Полісся

Венесуельський форвард Луїфер Ернандес не зумів переконати Руслана Ротаня в тому, що потрібен "Поліссю". Щонайменше до кінця 2026 року ексфутболіст "Чорноморця" виступатиме в іншій команді.

Житомирський клуб віддав Луїфера в оренду в колумбійський "Кукута Депортіво", повідомляє пресслужба колумбійського клубу.

"Полісся" вирішило відмовитися від послуг Луїфера Ернандеса. Він перейшов до житомирського клубу в березні 2024 року, однак так і не зумів у ній закріпитися ні за минулого, ні за нинішнього тренера. До 31 грудня 2026 року венесуелець виступатиме за команду "Кукута Депортіво", а його контракт із "Поліссям" діє до літа 2029 року.

Ернандес міг залишитися в Україні

Першу половину сезону 2025/2026 Луїфер провів в оренді в "Чорноморці". Він встиг зіграти 14 поєдинків, у яких забив 4 м'ячі та зробив 2 результативні передачі.

Трансферна вартість 24-річного форварда становить 400 тисяч євро. Він міг продовжити кар'єру в "Чорноморці", проте одеський клуб не зміг дозволити собі цей трансфер.

