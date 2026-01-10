Відео
Полісся знайшло нову команду для проблемного легіонера

Полісся знайшло нову команду для проблемного легіонера

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 15:42
Ротань вирішив позбутися одного з гравців Полісся
Луїфер Ернандес на тренуванні. Фото: instagram.com/luiferhernandez_9/

Венесуельський форвард Луїфер Ернандес не зумів переконати Руслана Ротаня в тому, що потрібен "Поліссю". Щонайменше до кінця 2026 року ексфутболіст "Чорноморця" виступатиме в іншій команді.

Житомирський клуб віддав Луїфера в оренду в колумбійський "Кукута Депортіво", повідомляє пресслужба колумбійського клубу.

Читайте також:

"Полісся" вирішило відмовитися від послуг Луїфера Ернандеса. Він перейшов до житомирського клубу в березні 2024 року, однак так і не зумів у ній закріпитися ні за минулого, ні за нинішнього тренера. До 31 грудня 2026 року венесуелець виступатиме за команду "Кукута Депортіво", а його контракт із "Поліссям" діє до літа 2029 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ернандес міг залишитися в Україні

Першу половину сезону 2025/2026 Луїфер провів в оренді в "Чорноморці". Він встиг зіграти 14 поєдинків, у яких забив 4 м'ячі та зробив 2 результативні передачі.

Трансферна вартість 24-річного форварда становить 400 тисяч євро. Він міг продовжити кар'єру в "Чорноморці", проте одеський клуб не зміг дозволити собі цей трансфер.

Нагадаємо, у збірній України підказали, де Артем Довбик може продовжити кар'єру.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко повернувся на ринг у 49 років.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
