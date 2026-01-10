Видео
Главная Спорт Полесье нашло новую команду для проблемного легионера

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 15:42
Ротань решил избавиться от одного из игроков Полесья
Луифер Эрнандес на тренировке. Фото: instagram.com/luiferhernandez_9/

Венесуэльский форвард Луифер Эрнандес не сумел убедить Руслана Ротаня в том, что нужен "Полесью". Как минимум до конца 2026 года экс-футболист "Черноморца" будет выступать в другой команде. 

Житомирский клуб отдал Луифера в аренду в колумбийский "Кукута Депортиво", сообщает пресс-служба колумбийского клуба. 

Читайте также:

"Полесье" решило отказаться от услуг Луифера Эрнандеса. Он перешел в житомирский клуб в марте 2024 года, однако так и не сумел в ней закрепиться ни при прошлом, ни при нынешнем тренере. До 31 декабря 2026 года венесуэлец будет выступать за команду "Кукута Депортиво", а его контракт с "Полесьем" действует до лета 2029 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Эрнандес мог остаться в Украине 

Первую половину сезона 2025/2026 Луифер провел в аренде в "Черноморце". Он успел сыграть 14 поединков, в которых забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи. 

Трансферная стоимость 24-летнего форварда составляет 400 тысяч евро. Он мог продолжить карьеру в "Черноморце", однако одесский клуб не смог позволить себе этот трансфер. 

спорт футбол Черноморец Футбол трансферы Полесье
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
