Ротань решил избавиться от одного из игроков Полесья

Луифер Эрнандес на тренировке. Фото: instagram.com/luiferhernandez_9/

Венесуэльский форвард Луифер Эрнандес не сумел убедить Руслана Ротаня в том, что нужен "Полесью". Как минимум до конца 2026 года экс-футболист "Черноморца" будет выступать в другой команде.

Житомирский клуб отдал Луифера в аренду в колумбийский "Кукута Депортиво", сообщает пресс-служба колумбийского клуба.

Реклама

Читайте также:

"Полесье" решило отказаться от услуг Луифера Эрнандеса. Он перешел в житомирский клуб в марте 2024 года, однако так и не сумел в ней закрепиться ни при прошлом, ни при нынешнем тренере. До 31 декабря 2026 года венесуэлец будет выступать за команду "Кукута Депортиво", а его контракт с "Полесьем" действует до лета 2029 года.

Эрнандес мог остаться в Украине

Первую половину сезона 2025/2026 Луифер провел в аренде в "Черноморце". Он успел сыграть 14 поединков, в которых забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Трансферная стоимость 24-летнего форварда составляет 400 тысяч евро. Он мог продолжить карьеру в "Черноморце", однако одесский клуб не смог позволить себе этот трансфер.

Напомним, в сборной Украины подсказали, где Артем Довбик может продолжить карьеру.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко вернулся на ринг в 49 лет.