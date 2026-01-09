Усик звернувся до українців через негоду та ситуацію в країні

Усик звернувся до українців через ситуацію в країні
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну. Вдома він стикнувся з тими ж проблемами, що й всі українці.
В Instagram Усик звернувся до українців через ситуацією з погодою та обстрілами в Україні.
Усик підтримав українців
На тлі складних погодних умов у Києві та вієїєї України Олександр звернувся до своїх підписників в Instagram.
Український боксер закликав бути обережними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху та з повагою ставитися до інших. Усик також наголосив на важливості спокою й стриманості в умовах негоди та побажав усім добра.
"Погода — люта. Будьте уважними, будь ласка, та дотримуйтесь правил дорожнього руху. І поважайте оточуючих. Не нервуйте і спокійно. Усім добра", — сказав Усик.
