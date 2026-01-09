Відео
Україна
Головна Спорт Усик звернувся до українців через ситуацію в країні

Усик звернувся до українців через ситуацію в країні

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 18:46
Усик звернувся до українців через негоду та ситуацію в країні
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну. Вдома він стикнувся з тими ж проблемами, що й всі українці.

В Instagram Усик звернувся до українців через ситуацією з погодою та обстрілами в Україні.

Александр Усик
Усик зігрівався в балаклаві. Фото: instagram.com/usykaa

Усик підтримав українців

На тлі складних погодних умов у Києві та вієїєї України Олександр звернувся до своїх підписників в Instagram.

Український боксер закликав бути обережними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху та з повагою ставитися до інших. Усик також наголосив на важливості спокою й стриманості в умовах негоди та побажав усім добра.

"Погода — люта. Будьте уважними, будь ласка, та дотримуйтесь правил дорожнього руху. І поважайте оточуючих. Не нервуйте і спокійно. Усім добра", — сказав Усик.

Нагадаємо, раніше Усик купив собі елітний швидкісний автомобіль в колекцію.

Також Усик розповів, що думає про святкування Різдва 7 січня.

Київ негода Олександр Усик бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
