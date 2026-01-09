Усик звернувся до українців через негоду та ситуацію в країні

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну. Вдома він стикнувся з тими ж проблемами, що й всі українці.

В Instagram Усик звернувся до українців через ситуацією з погодою та обстрілами в Україні.

Усик зігрівався в балаклаві. Фото: instagram.com/usykaa

Усик підтримав українців

На тлі складних погодних умов у Києві та вієїєї України Олександр звернувся до своїх підписників в Instagram.

Український боксер закликав бути обережними на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху та з повагою ставитися до інших. Усик також наголосив на важливості спокою й стриманості в умовах негоди та побажав усім добра.

"Погода — люта. Будьте уважними, будь ласка, та дотримуйтесь правил дорожнього руху. І поважайте оточуючих. Не нервуйте і спокійно. Усім добра", — сказав Усик.

