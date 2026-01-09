Видео
Главная Спорт Усик обратился к украинцам из-за ситуации в стране

Усик обратился к украинцам из-за ситуации в стране

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 18:46
Усик обратился к украинцам из-за непогоды и ситуации в стране
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину. Дома он столкнулся с теми же проблемами, что и все украинцы.

В Instagram Усик обратился к украинцам из-за ситуации с погодой и обстрелами в Украине.

Александр Усик
Усик согревался в балаклаве. Фото: instagram.com/usykaa

Усик поддержал украинцев

На фоне сложных погодных условий в Киеве и по всей Украине Александр обратился к своим подписчикам в Instagram.

Украинский боксер призвал быть осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и с уважением относиться к другим. Усик также отметил важность спокойствия и сдержанности в условиях непогоды и пожелал всем добра.

"Погода — лютая. Будьте внимательны, пожалуйста, и соблюдайте правила дорожного движения. И уважайте окружающих. Не нервничайте и спокойно. Всем добра", — сказал Усик.

Напомним, ранее Усик купил себе элитный скоростной автомобиль в коллекцию.

Также Усик рассказал, что думает о праздновании Рождества 7 января.

Киев непогода Александр Усик бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
