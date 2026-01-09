Усик обратился к украинцам из-за непогоды и ситуации в стране

Усик обратился к украинцам из-за ситуации в стране
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину. Дома он столкнулся с теми же проблемами, что и все украинцы.
В Instagram Усик обратился к украинцам из-за ситуации с погодой и обстрелами в Украине.
Усик поддержал украинцев
На фоне сложных погодных условий в Киеве и по всей Украине Александр обратился к своим подписчикам в Instagram.
Украинский боксер призвал быть осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и с уважением относиться к другим. Усик также отметил важность спокойствия и сдержанности в условиях непогоды и пожелал всем добра.
"Погода — лютая. Будьте внимательны, пожалуйста, и соблюдайте правила дорожного движения. И уважайте окружающих. Не нервничайте и спокойно. Всем добра", — сказал Усик.
