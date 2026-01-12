Хргович объяснил, что случится в бое Усик — Кабайел

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/liut.npu/

Хорватский тяжеловес Филип Хргович прокомментировал возможность проведения громкого поединка. Агит Кабайел претендует на бой с Александром Усиком.

Украинец подтверждал, что выйдет на ринг в 2026 году, и Хргович уверен, что Александр способен победить почти любого соперника, сообщает YouTube-канал Pro Boxing Fans.

Победа в реванше с Даниэлем Дюбуа стала для Александра Усика последним случаем, когда он сражался за чемпионские титулы. За несколько последующих месяцев украинцу предлагали известных соперников, но пока не известно, с кем он сразится в следующем бою.

Агит Кабайел (справа) с Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Что Хргович сказал о шансах Усика

Украинский чемпион будет вынужден выйти на ринг в 2026 году, чтобы не потерять пояса по версии WBC, WBA и IBF. Его следующим соперником может стать временный обладатель титула по версии WBC Агит Кабайел.

Филип Хргович готовится к бою. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

Филип Хргович уверен, что немецкий боксер мог бы стать достойным соперником для украинца, однако Александр Усик является представителем высшего класса. Хорват не сомневается, что чемпион мира одержит победу над Агитом Кабайелом.

При этом и сам Хргович мечтает сразиться с Усиком. Филип отметил "хороший подбородок" Александра и его подвижность на ринге. При этом хорват высоко оценивает свои шансы победить Усика.

