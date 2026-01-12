Видео
Металлист 1925 подпишет переведенного в дубль лидера Полесья

Металлист 1925 подпишет переведенного в дубль лидера Полесья

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 10:29
Металлист 1925 заинтересовался защитником Полесья Сергеем Чоботенко
Сергей Чоботенко. Фото: ФК "Полесье"

Житомирское "Полесье" может потерять своего центрального защитника Сергея Чоботенко. Ранее игрока перевели в молодежную команду из-за проблем в переговорах по продлению контракта.

Портал Sport.ua сообщил, что игрок может оказаться в "Металлисте 1925".

Сергей Чоботенко
"Металлист 1925" хочет усилить защиту

По информации источника, в шорт-лист клуба входит 28-летний защитник "Полесья". Конкретные переговоры между сторонами пока не зафиксированы, как и сроки возможного перехода.

Чоботенко выступает за "Полесье" с июля 2023 года. Действующий контракт футболиста с житомирским клубом действует до завершения сезона 2025/2026. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 1 миллион евро.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей в УПЛ, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. "Полесье" идет третьим в таблице чемпионата Украины с 30 очками, "Металлист 1925" имеет 24 балла и занимает седьмое место.

Напомним, "Полесье" ранее наказало Чоботенко за поведение агентов.

футбол УПЛ Полесье ФК Металлист 1925 Сергей Чоботенко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
