Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Металіст 1925 може підписати переведеного в дубль лідера Полісся

Металіст 1925 може підписати переведеного в дубль лідера Полісся

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 10:29
Металіст 1925 зацікавився захисником Полісся Сергієм Чоботенком
Сергій Чоботенко. Фото: ФК "Полісся"

Житомирське "Полісся" може втратити свого центрального захисника Сергія Чоботенка. Раніше гравця перевели в молодіжну команду через проблеми в перемовинах щодо продовження контракту.

Портал Sport.ua повідомив, що гравець може опинитися в "Металісті 1925".

Реклама
Читайте також:
Сергей Чоботенко
Сергій Чоботенко. Фото: ФК "Полісся"

"Металіст 1925" хоче посилити захист

За інформацією джерела, до шорт-листа клубу входить 28-річний захисник "Полісся". Конкретні переговори між сторонами наразі не зафіксовані, як і строки можливого переходу.

Чоботенко виступає за "Полісся" з липня 2023 року. Чинний контракт футболіста з житомирським клубом діє до завершення сезону 2025/2026. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється в 1 мільйон євро.

У поточному сезоні захисник провів 16 матчів в УПЛ, забив один м’яч і віддав одну результативну передачу. "Полісся" йде третім у таблиці чемпіонату України з 30 очками, "Металіст 1925" має 24 бали та посідає сьоме місце.

Нагадаємо, "Полісся" раніше покарало Чоботенка за поведінку агентів.

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла тенісний турнір в Окленді (Нова Зеландія).

футбол УПЛ Полісся ФК Металіст 1925 Сергій Чоботенко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації