Металіст 1925 зацікавився захисником Полісся Сергієм Чоботенком

Житомирське "Полісся" може втратити свого центрального захисника Сергія Чоботенка. Раніше гравця перевели в молодіжну команду через проблеми в перемовинах щодо продовження контракту.

Портал Sport.ua повідомив, що гравець може опинитися в "Металісті 1925".

Сергій Чоботенко. Фото: ФК "Полісся"

"Металіст 1925" хоче посилити захист

За інформацією джерела, до шорт-листа клубу входить 28-річний захисник "Полісся". Конкретні переговори між сторонами наразі не зафіксовані, як і строки можливого переходу.

Чоботенко виступає за "Полісся" з липня 2023 року. Чинний контракт футболіста з житомирським клубом діє до завершення сезону 2025/2026. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється в 1 мільйон євро.

У поточному сезоні захисник провів 16 матчів в УПЛ, забив один м’яч і віддав одну результативну передачу. "Полісся" йде третім у таблиці чемпіонату України з 30 очками, "Металіст 1925" має 24 бали та посідає сьоме місце.

Нагадаємо, "Полісся" раніше покарало Чоботенка за поведінку агентів.

