Україна
Гучний скандал у боксі — поліція розшукує Джервонту Девіса

Гучний скандал у боксі — поліція розшукує Джервонту Девіса

Дата публікації: 15 січня 2026 17:31
Чемпіона світу WBA Джервонту Девіса оголосили в розшук у США
Джервонта Девіс на тренуванні. Фото: instagram.com/gervontaa/

Поліція Маямі-Гарденс оголосила в розшук чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Джервонту Девіса. У правоохоронних органів є серйозні підстави для затримання відомого американського боксера.

Навколо Девіса знову розгорається гучний скандал, повідомило видання The Ring.

Читайте також:

Наразі 31-річному спортсмену інкримінують одразу кілька кримінальних епізодів, включно з побиттям, незаконним позбавленням волі та спробою викрадення людини. Йдеться про ймовірний інцидент домашнього насильства щодо його колишньої дівчини Кортні Росселл.

Джервонта Дэвис
Джервонта Девіс у ринзі. Фото: instagram.com/gervontaa/

Що загрожує Джервонті Девісу

Жінка заявила про насильницькі дії з боку 31-річного спортсмена: боксер нібито силою вивів її з клубу, де вона працювала, після чого побив на стоянці. За словами постраждалої, подію могло бути зафіксовано камерами відеоспостереження, матеріали з яких зараз вивчають слідчі органи.

Поліція встановлює місцеперебування Джервонти Девіса. Зазначимо, що це вже не перший конфлікт боксера із законом: 2023 року він провів 44 дні під арештом за порушення умов домашнього нагляду після ДТП із втечею з місця події.

Нагадаємо, раніше Володимир Кличко продемонстрував, у якій формі перебуває, і повернувся на ринг.

А чемпіон світу з боксу Олександр Усик показав, як молодша донька допомагає йому тренуватися.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
