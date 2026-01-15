Чемпиона мира WBA Джервонту Дэвиса объявили в розыск в США

Джервонта Дэвис на тренировке. Фото: instagram.com/gervontaa/

Полиция Майами-Гарденс объявила в розыск чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонту Дэвиса. У правоохранительных органов есть серьезные основания для задержания известного американского боксера.

Вокруг Дэвиса снова разгорается громкий скандал, сообщило издание The Ring.

В настоящее время 31-летнему спортсмену инкриминируют сразу несколько уголовных эпизодов, включая избиение, незаконное лишение свободы и попытку похищения человека. Речь идет о предполагаемом инциденте домашнего насилия в отношении его бывшей девушки Кортни Росселл.

Джервонта Дэвис в ринге. Фото: instagram.com/gervontaa/

Что грозит Джервонте Дэвису

Женщина заявила о насильственных действиях со стороны 31-летнего спортсмена: боксер якобы силой вывел ее из клуба, где она работала, после чего избил на парковке. По словам пострадавшей, произошедшее могло быть зафиксировано камерами видеонаблюдения, материалы с которых сейчас изучают следственные органы.

Полиция устанавливает местонахождение Джервонты Дэвиса. Отметим, что это уже не первый конфликт боксера с законом: в 2023 году он провел 44 дня под арестом за нарушение условий домашнего надзора после ДТП с бегством с места происшествия.

