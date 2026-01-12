Видео
Україна
Видео

Усик показал, как тренируется его младшая дочь

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 15:31
Усик показал необычную тренировку с маленькой дочерью
Александр Усик во время интервью. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский чемпион по боксу Александр Усик продолжает хранить молчание по поводу даты своего следующего боя и имени соперника. В последние месяцы спортсмен уделяет все время семье и делится кадрами идиллии с поклонниками. 

Усик удивил болельщиков неожиданной тренировкой с младшей дочерью на своей странице в Instagram

Читайте также:

Непобежденный боксер опубликовал видео семейного момента из домашней жизни, показав, как его младшая дочь Мария "помогает" ему поддерживать форму. Видео появилось в Instagram спортсмена, на который подписаны более 3,6 миллиона пользователей. 

Александр Усик
Александр Усик с женой и дочерью. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Как Мария помогает чемпиону мира

На кадрах видно, как девочка с радостью прыгает на диване, после чего Александр Усик берет ее на руки и начинает тренировку. Боксер выполняет приседания с дочерью, а во время подъема аккуратно подбрасывает ее вверх, превращая обычное занятие в игру. Судя по улыбке Марии, такой формат тренировок ей явно пришелся по душе.

В ролике также был указан вес девочки — 16 килограммов. Александр и его супруга воспитывают четверых детей: старшую дочь Елизавету, сыновей Кирилла и Михаила, а также младшую Марию, которая родилась в январе 2024 года. 

Напомним, ранее появилась важная новость из киевского "Динамо", которое уже готовится к важным матчам. 

Французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе спровоцировал скандал после поражения от "Барселоны" в Суперкубке Испании. 

спорт Александр Усик бокс Екатерина Усик украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
