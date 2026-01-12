Мбаппе саботировал церемонию награждения игроков Барселоны

Килиан Мбаппе после матча с "Барселоной". Фото: Reuters

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе остался разочарован результатом финала Суперкубка Испании. Мадридский "Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 2:3Ю, а сам форвард вышел на поле только в конце противостояния.

Килиан Мбаппе подговорил партнеров по команде отказаться от одного из традиционных обрядов на поле, сообщил в соцсети X журналист Альфредо Мартинес.

Реклама

Читайте также:

Мадридский "Реал" на протяжение всего игрового времени финала Суперкубка Испании уступал в счете "Барселоне". Последний шанс перевести поединок в экстра-таймы "бланкос" упустили за семь минут до финального свистка, когда соперник остался в меньшинстве.

Скандал после "Эль Класико"

Килиан Мбаппе впервые в 2026 году вышел на поле после травмы и восстановления от нее. Он появился в игре на 76-й минуте, но не сумел ничем помочь "Реалу". Более того, против француза грубо нарушил правила Фрэнки Де Йонг, за что его и удалили с поля.

Килиан Мбаппе (справа) борется с Ламином Ямалом. Фото: Reuters

Когда поединок закончился, Килиан Мбаппе отказался участвовать в торжественном построении, которые называется "почетный коридор". Эта традиция часто соблюдается в Испании: футболисты проигравшей команды выстраиваются в своеобразный коридор и аплодируют соперникам, которые проходят к центру поля.

Поведение Мбаппе вызвало резонанс в Испании, но многие журналисты оправдывают Килиана тем, что форвард эмоционально отреагировал на грубый подкат против него и не смог совладать с нервами после того, как проиграл с "Реалом" третий финал подряд.

Напомним, еще один знаменитый боксер бросил вызов чемпиону мира Александру Усику.

Житомирское "Полесье" отдало одного из футболистов амбициозному харьковскому "Металлисту 1925".