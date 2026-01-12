Видео
Главная Спорт Мбаппе попал в скандал после поражения Реала от Барселоны

Мбаппе попал в скандал после поражения Реала от Барселоны

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 11:45
Мбаппе саботировал церемонию награждения игроков Барселоны
Килиан Мбаппе после матча с "Барселоной". Фото: Reuters

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе остался разочарован результатом финала Суперкубка Испании. Мадридский "Реал" проиграл "Барселоне" со счетом 2:3Ю, а сам форвард вышел на поле только в конце противостояния. 

Килиан Мбаппе подговорил партнеров по команде отказаться от одного из традиционных обрядов на поле, сообщил в соцсети X журналист Альфредо Мартинес. 

Читайте также:

Мадридский "Реал" на протяжение всего игрового времени финала Суперкубка Испании уступал в счете "Барселоне". Последний шанс перевести поединок в экстра-таймы "бланкос" упустили за семь минут до финального свистка, когда соперник остался в меньшинстве. 

Скандал после "Эль Класико" 

Килиан Мбаппе впервые в 2026 году вышел на поле после травмы и восстановления от нее. Он появился в игре на 76-й минуте, но не сумел ничем помочь "Реалу". Более того, против француза грубо нарушил правила Фрэнки Де Йонг, за что его и удалили с поля. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (справа) борется с Ламином Ямалом. Фото: Reuters

Когда поединок закончился, Килиан Мбаппе отказался участвовать в торжественном построении, которые называется "почетный коридор". Эта традиция часто соблюдается в Испании: футболисты проигравшей команды выстраиваются в своеобразный коридор и аплодируют соперникам, которые проходят к центру поля. 

Поведение Мбаппе вызвало резонанс в Испании, но многие журналисты оправдывают Килиана тем, что форвард эмоционально отреагировал на грубый подкат против него и не смог совладать с нервами после того, как проиграл с "Реалом" третий финал подряд. 

Напомним, еще один знаменитый боксер бросил вызов чемпиону мира Александру Усику. 

Житомирское "Полесье" отдало одного из футболистов амбициозному харьковскому "Металлисту 1925". 

спорт футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Барселона Эль Классико
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
