Україна
Рафинья принес Барселоне победу над Реалом в финале Суперкубка

Рафинья принес Барселоне победу над Реалом в финале Суперкубка

Дата публикации 12 января 2026 00:56
Барселона обыграла Реал и выиграла Суперкубок Испании
Игроки "Барселоны" празднуют победу в Суперкубке Испании. Фото: Reuters

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся финал Суперкубка Испании. В главном матче "Барселона" встретилась с мадридским "Реалом".

Победу со счетом 3:2 одержали каталонцы, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Рафинья сделал дубль

Каталонцы с первых минут завладели мячом, тогда как мадридцы действовали осторожно и делали ставку на контратаки.

"Барселона" постепенно наращивала давление, и в середине первого тайма Тибо Куртуа несколько раз спасал "Реал" после ударов Рафиньи, Ламина Ямала и Фермина Лопеса.

На 36-й минуте Рафинья реализовал контратаку, обыграл Орельена Чуамени и мощно пробил в дальний угол — 1:0.

После этого темп игры снизился, однако компенсированное время первого тайма превратилось в результативную серию. Винисиус Жуниор сравнял счет сольным проходом, после чего Роберт Левандовски снова вывел "Барселону" вперед после передачи Педри. Уже перед свистком Гонсало Гарсия добил мяч в сетку после удара в стойку — 2:2.

Второй тайм прошел при активном участии Винисиуса, который несколько раз угрожал воротам Иньяки Пеньи, однако голкипер "Барселоны" действовал уверенно.

Решающий эпизод произошел на 73-й минуте: после передачи Дани Ольмо Рафинья из пределов штрафной площади оформил дубль — 3:2.

В последние 15 минут матча "Реал" пошел ва-банк, на поле вышел Килиан Мбаппе, а после удаления Френки де Йонга мадридцы получили численное преимущество. Впрочем, реализовать свои моменты им не удалось.

"Барселона" — "Реал" — 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовски, 45+4 — Винисиус Жуниор, 45+2, Гарсия, 45+6

Напомним, экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко провел спарринг с молодым оппонентом.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и вторая ракетка Марта Костюк провели первые финальные матчи в сезоне.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
