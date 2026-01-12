Відео
Головна Спорт Рафінья приніс Барселоні перемогу над Реалом у фіналі Суперкубка

Рафінья приніс Барселоні перемогу над Реалом у фіналі Суперкубка

Дата публікації: 12 січня 2026 00:56
Барселона обіграла Реал та виграла Суперкубок Іспанії
Гравці "Барселони" святкують перемогу в Суперкубку Іспанії. Фото: Reuters

У Джидді (Саудівська Аравія) відбувся фінал Суперкубка Іспанії. У головному матчі "Барселона" зустрілася з мадридським "Реалом".

Перемогу з рахунком 3:2 здобули каталонці, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Рафінья зробив дубль

Каталонці з перших хвилин заволоділи м’ячем, тоді як мадридці діяли обережно та робили ставку на контратаки.

"Барселона" поступово нарощувала тиск, і в середині першого тайму Тібо Куртуа кілька разів рятував "Реал" після ударів Рафіньї, Ламіна Ямаля та Ферміна Лопеса.

На 36-й хвилині Рафінья реалізував контратаку, обіграв Орельєна Чуамені та потужно пробив у дальній кут — 1:0.

Після цього темп гри дещо знизився, однак компенсований час першого тайму перетворився на результативну серію. Вінісіус Жуніор зрівняв рахунок сольним проходом, після чого Роберт Левандовські знову вивів "Барселону" вперед після передачі Педрі. Уже перед свистком Гонсало Гарсія добив м’яч у сітку після удару в стійку — 2:2.

Другий тайм минув за активної участі Вінісіуса, який кілька разів загрожував воротам Іньякі Пеньї, однак голкіпер "Барселони" діяв упевнено.

Вирішальний епізод стався на 73-й хвилині: після передачі Дані Ольмо Рафінья з меж штрафного майданчика оформив дубль — 3:2.

В останні 15 хвилин матчу "Реал" пішов ва-банк, на поле вийшов Кіліан Мбаппе, а після вилучення Френкі де Йонга мадридці отримали чисельну перевагу. Втім, реалізувати свої моменти їм не вдалося.

"Барселона" — "Реал" — 3:2

Голи: Рафінья, 36, 73, Левандовські, 45+4 — Вінісіус Жуніор, 45+2, Гарсія, 45+6

Нагадаємо, ексчемпіон світу в суперважкому дивізіоні Володимир Кличко провів спаринг з молодим опонентом.

Перша ракетка України Еліна Світоліна та друга ракетка Марта Костюк провели перші фінальні матчі в сезоні.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
