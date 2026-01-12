Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мбаппе потрапив у скандал після поразки Реала від Барселони

Мбаппе потрапив у скандал після поразки Реала від Барселони

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 11:45
Мбаппе саботував церемонію нагородження гравців Барселони
Кіліан Мбаппе після матчу з "Барселоною". Фото: Reuters

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе залишився розчарований результатом фіналу Суперкубка Іспанії. Мадридський "Реал" програв "Барселоні" з рахунком 2:3, а сам форвард вийшов на поле тільки наприкінці протистояння.

Кіліан Мбаппе підмовив партнерів по команді відмовитися від одного з традиційних обрядів на полі, повідомив у соцмережі X журналіст Альфредо Мартінес.

Реклама
Читайте також:

Мадридський "Реал" протягом усього ігрового часу фіналу Суперкубка Іспанії поступався в рахунку "Барселоні". Останній шанс перевести поєдинок в екстратайми "бланкос" втратили за сім хвилин до фінального свистка, коли суперник залишився в меншості.

Скандал після "Ель Класико"

Кіліан Мбаппе вперше у 2026 році вийшов на поле після травми та відновлення від неї. Він з'явився у грі на 76-й хвилині, але не зумів нічим допомогти "Реалу". Ба більше, проти француза грубо порушив правила Френкі Де Йонг, за що його й вилучили з поля.

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе (праворуч) бореться з Ламіном Ямалом. Фото: Reuters

Коли поєдинок закінчився, Кіліан Мбаппе відмовився брати участь в урочистому шикуванні, яке називається "почесний коридор". Цієї традиції часто дотримуються в Іспанії: футболісти команди, що програла, шикуються у своєрідний коридор та аплодують суперникам, які проходять до центру поля.

Поведінка Мбаппе викликала резонанс в Іспанії, але багато журналістів виправдовують Кіліана тим, що форвард емоційно відреагував на грубий підкат проти нього та не зміг впоратися з нервами після того, як програв із "Реалом" третій фінал поспіль.

Нагадаємо, ще один знаменитий боксер кинув виклик чемпіону світу Олександру Усику.

Житомирське "Полісся" віддало одного з футболістів амбітному харківському "Металісту 1925".

спорт футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Барселона Ель Класико
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації