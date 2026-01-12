Мбаппе саботував церемонію нагородження гравців Барселони

Кіліан Мбаппе після матчу з "Барселоною". Фото: Reuters

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе залишився розчарований результатом фіналу Суперкубка Іспанії. Мадридський "Реал" програв "Барселоні" з рахунком 2:3, а сам форвард вийшов на поле тільки наприкінці протистояння.

Кіліан Мбаппе підмовив партнерів по команді відмовитися від одного з традиційних обрядів на полі, повідомив у соцмережі X журналіст Альфредо Мартінес.

Мадридський "Реал" протягом усього ігрового часу фіналу Суперкубка Іспанії поступався в рахунку "Барселоні". Останній шанс перевести поєдинок в екстратайми "бланкос" втратили за сім хвилин до фінального свистка, коли суперник залишився в меншості.

Скандал після "Ель Класико"

Кіліан Мбаппе вперше у 2026 році вийшов на поле після травми та відновлення від неї. Він з'явився у грі на 76-й хвилині, але не зумів нічим допомогти "Реалу". Ба більше, проти француза грубо порушив правила Френкі Де Йонг, за що його й вилучили з поля.

Кіліан Мбаппе (праворуч) бореться з Ламіном Ямалом. Фото: Reuters

Коли поєдинок закінчився, Кіліан Мбаппе відмовився брати участь в урочистому шикуванні, яке називається "почесний коридор". Цієї традиції часто дотримуються в Іспанії: футболісти команди, що програла, шикуються у своєрідний коридор та аплодують суперникам, які проходять до центру поля.

Поведінка Мбаппе викликала резонанс в Іспанії, але багато журналістів виправдовують Кіліана тим, що форвард емоційно відреагував на грубий підкат проти нього та не зміг впоратися з нервами після того, як програв із "Реалом" третій фінал поспіль.

