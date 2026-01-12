Динамо начало медосмотр перед зимними сборами в Турции

Назар Волошин. Фото: "Динамомания"

Киевское "Динамо" вышло из отпуска и планирует начать подготовку к сезону. Первым этапом для игроков станет медосмотр.

О начале медосмотра сообщил портал "Динамомания".

Реклама

Читайте также:

Игроки и медики "Динамо" перед медосмотром. Фото: "Динамомания"

Кто вышел из отпуска из игроков "Динамо"

В понедельник, 12 января, первая группа игроков киевского Динамо прибыла на плановый медосмотр, который традиционно проходит в одной из столичных клиник.

Обследование уже прошли 12 футболистов. Среди них - Денис Попов, Назар Волошин, Владимир Бражко и Николай Шапаренко.

Вторую часть состава киевляне отправят на медосмотр во вторник. В нее, в частности, вошли Виталий Буяльский, Александр Караваев, Владислав Дубинчак, Руслан Нещерет и Валентин Моргун.

Легионеры "Динамо" присоединятся к команде уже во время перелета на сбор, а Андрей Ярмоленко — позже.

Выезд на зарубежный тренировочный сбор запланирован на 15 января. В Турции "Динамо" проведет около десяти контрольных матчей в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Напомним, "Полесье" решило наказать Чоботенко после начала переговоров о новом контракте.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграли в финалах турниров WTA.