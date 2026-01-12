Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо вышло из отпуска — озвучены имена игроков

Динамо вышло из отпуска — озвучены имена игроков

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 12:15
Динамо начало медосмотр перед зимними сборами в Турции
Назар Волошин. Фото: "Динамомания"

Киевское "Динамо" вышло из отпуска и планирует начать подготовку к сезону. Первым этапом для игроков станет медосмотр.

О начале медосмотра сообщил портал "Динамомания".

Реклама
Читайте также:
Динамо Киев
Игроки и медики "Динамо" перед медосмотром. Фото: "Динамомания"

Кто вышел из отпуска из игроков "Динамо"

В понедельник, 12 января, первая группа игроков киевского Динамо прибыла на плановый медосмотр, который традиционно проходит в одной из столичных клиник.

Обследование уже прошли 12 футболистов. Среди них - Денис Попов, Назар Волошин, Владимир Бражко и Николай Шапаренко.

Вторую часть состава киевляне отправят на медосмотр во вторник. В нее, в частности, вошли Виталий Буяльский, Александр Караваев, Владислав Дубинчак, Руслан Нещерет и Валентин Моргун.

Легионеры "Динамо" присоединятся к команде уже во время перелета на сбор, а Андрей Ярмоленко — позже.

Выезд на зарубежный тренировочный сбор запланирован на 15 января. В Турции "Динамо" проведет около десяти контрольных матчей в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Напомним, "Полесье" решило наказать Чоботенко после начала переговоров о новом контракте.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграли в финалах турниров WTA.

Киев футбол Динамо УПЛ медобследование
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации