Динамо розпочало медогляд перед зимовими зборами в Туреччині

Динамо вийшло з відпустки — озвучені імена гравців
Київське "Динамо" вийшло з відпустки і планує розпочати підготовку до сезону. Першим етапом для гравців стане медогляд.
Про початок медогляду повідомив портал "Динамоманія".
Хто вийшов з відпустки з гравців "Динамо"
У понеділок, 12 січня, перша група гравців київського Динамо прибула на плановий медогляд, який традиційно проходить в одній зі столичних клінік.
Обстеження вже пройшли 12 футболістів. Серед них — Денис Попов, Назар Волошин, Володимир Бражко та Микола Шапаренко.
Другу частину складу кияни відправлять на медогляд у вівторок. До неї, зокрема, увійшли Віталій Буяльський, Олександр Караваєв, Владислав Дубінчак, Руслан Нещерет і Валентин Моргун.
Легіонери "Динамо" приєднаються до команди вже під час перельоту на збір, а Андрій Ярмоленко — пізніше.
Виїзд на закордонний тренувальний збір запланований на 15 січня. У Туреччині "Динамо" проведе близько десяти контрольних матчів у межах підготовки до поновлення сезону.
