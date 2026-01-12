Динамо розпочало медогляд перед зимовими зборами в Туреччині

Назар Волошин. Фото: "Динамоманія"

Київське "Динамо" вийшло з відпустки і планує розпочати підготовку до сезону. Першим етапом для гравців стане медогляд.

Про початок медогляду повідомив портал "Динамоманія".

Гравці та медики "Динамо" перед медоглядом. Фото: "Динамоманія"

Хто вийшов з відпустки з гравців "Динамо"

У понеділок, 12 січня, перша група гравців київського Динамо прибула на плановий медогляд, який традиційно проходить в одній зі столичних клінік.

Обстеження вже пройшли 12 футболістів. Серед них — Денис Попов, Назар Волошин, Володимир Бражко та Микола Шапаренко.

Другу частину складу кияни відправлять на медогляд у вівторок. До неї, зокрема, увійшли Віталій Буяльський, Олександр Караваєв, Владислав Дубінчак, Руслан Нещерет і Валентин Моргун.

Легіонери "Динамо" приєднаються до команди вже під час перельоту на збір, а Андрій Ярмоленко — пізніше.

Виїзд на закордонний тренувальний збір запланований на 15 січня. У Туреччині "Динамо" проведе близько десяти контрольних матчів у межах підготовки до поновлення сезону.

