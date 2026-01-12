Усик показав незвичайне тренування з маленькою донькою

Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/usykaa/

Український чемпіон з боксу Олександр Усик продовжує зберігати мовчання з приводу дати свого наступного бою та імені суперника. Останніми місяцями спортсмен приділяє весь час сім'ї та ділиться кадрами ідилії з шанувальниками.

Усик здивував уболівальників несподіваним тренуванням із молодшою донькою на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Непереможений боксер опублікував відео сімейного моменту з домашнього життя, показавши, як його молодша дочка Марія "допомагає" йому підтримувати форму. Відео з'явилося в Instagram спортсмена, на який підписано понад 3,6 мільйона користувачів.

Олександр Усик із дружиною та донькою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Як Марія допомагає чемпіону світу

На кадрах видно, як дівчинка з радістю стрибає на дивані, після чого Олександр Усик бере її на руки й починає тренування. Боксер виконує присідання з донькою, а під час підйому акуратно підкидає її вгору, перетворюючи звичайне заняття на гру. Судячи з посмішки Марії, такий формат тренувань їй явно припав до душі.

У ролику також було вказано вагу дівчинки — 16 кілограмів. Олександр та його дружина виховують чотирьох дітей: старшу дочку Єлизавету, синів Кирила та Михайла, а також молодшу Марію, яка народилася в січні 2024 року.

Нагадаємо, раніше з'явилася важлива новина з київського "Динамо", яке вже готується до важливих матчів.

Французький форвард "Реала" Кіліан Мбаппе спровокував скандал після поразки від "Барселони" в Суперкубку Іспанії.