Главная Спорт У Усика появится новый промоутер — что известно

У Усика появится новый промоутер — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 20:05
Усик готовит неожиданный шаг перед решающей частью карьеры
Александр Усик на Вечере бокса. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик близок к подписанию нового промоутерского контракта. Речь идет о соглашении, которое может стать ключевым на финальном отрезке карьеры украинского боксера.

Усик находится на пороге сотрудничества с молодой промоутерской компанией, базирующейся на Западном побережье США, сообщил в соцсети X авторитетный американский журналист Стив Ким.

Читайте также:

Контракт будет рассчитан именно на заключительный этап карьеры украинского чемпиона. Это период, который на Западе называют наследием уровня "Зала славы" мирового бокса.  

Александр Усик
Александр Усик (справа). Фото: instagram.com/usykaa/

Что готовит Усик 

Ранее менеджер Александра Эгис Климас подтверждал, что украинец ведет переговоры с американскими промоутерами. Следующий поединок Александр планирует провести в США, а его вероятным соперником называют экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, что делает потенциальную сделку еще более значимой с коммерческой точки зрения. 

Бой между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером не имеет официального статуса и находится на стадии обсуждений. Стороны рассматривают поединок как коммерчески привлекательный вариант для проведения в США, где имя Уайлдера по-прежнему хорошо продается. При этом окончательное решение будет зависеть от условий контракта Усика с новым промоутером и согласования даты в американском календаре боев.

Напомним, ранее известный боксер спрогнозировал результат боя Усика с опасным соперником. 

Ранее стало известно о том, что в США объявили в розыск чемпиона по версии WBA Джервонту Дэвиса. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
