Усик готовит неожиданный шаг перед решающей частью карьеры

У Усика появится новый промоутер — что известно
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик близок к подписанию нового промоутерского контракта. Речь идет о соглашении, которое может стать ключевым на финальном отрезке карьеры украинского боксера.
Усик находится на пороге сотрудничества с молодой промоутерской компанией, базирующейся на Западном побережье США, сообщил в соцсети X авторитетный американский журналист Стив Ким.
Контракт будет рассчитан именно на заключительный этап карьеры украинского чемпиона. Это период, который на Западе называют наследием уровня "Зала славы" мирового бокса.
Что готовит Усик
Ранее менеджер Александра Эгис Климас подтверждал, что украинец ведет переговоры с американскими промоутерами. Следующий поединок Александр планирует провести в США, а его вероятным соперником называют экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, что делает потенциальную сделку еще более значимой с коммерческой точки зрения.
Бой между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером не имеет официального статуса и находится на стадии обсуждений. Стороны рассматривают поединок как коммерчески привлекательный вариант для проведения в США, где имя Уайлдера по-прежнему хорошо продается. При этом окончательное решение будет зависеть от условий контракта Усика с новым промоутером и согласования даты в американском календаре боев.
