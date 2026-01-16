Видео
Усик принял участие в трогательной акции в поддержку энергетиков

Усик принял участие в трогательной акции в поддержку энергетиков

Дата публикации 16 января 2026 10:15
Усик стал символом ДТЭК в борьбе за возвращение электроэнергии
Александр Усик в рамках акции ДТЭК. Фото: instagram.com/ukraine.ua/

Чемпион мира по боксу Александр Усик стал героем иллюстрации о состоянии электросетей в Украине. Многие дома в стране этой зимой столкнулись с блэкаутом и отключением отопления. 

На примере трех состояний Усика пресс-служба компании ДТЭК продемонстрировала борьбу за возвращение света в дома украинцев. 

Украинские энергетики продолжают круглосуточно работать для устранения последствий российских обстрелов. Профильная компания напомнила, что половина зимы уже позади, и борьба за возвращение света продолжается. 

Александр Усик
Усик как символ энергетической системы. Коллаж: ДТЭК

Как Усик стал символом света 

В ДТЭК подтвердили, что нынешняя зима стала самой сложной и страшной в истории Украины. Энергетики столкнулись не только с круглосуточной работой, но и с ее последствиями: усталостью, обмороженными конечностями, отсутствием возможности увидеть родных и близких. 

"Но есть и хорошие новости — половина зимы уже позади. Продолжаем работать. Предстоит еще множество ремонтов и обновлений: на сетях, подстанциях, теплоэлектростанциях и других объектах", — написали в ДТЭК. 

Компания проиллюстрировала свою работу в трех образах Александра Усика. На первом фото боксер готов к новым вызовам (1 октября), на втором снимке он запечатлен со ссадинами после поединка (15 января), а на третьем его ранения уже заживают, а в руках у спортсмена чемпионский пояс (1 марта).  

спорт Александр Усик обстрелы бокс ДТЭК война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
