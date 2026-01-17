Мілевський і Рибалка побилися після матчу медіаліги: що сталося

Мілевський жорстко побився з ексгравцем Динамо та збірної України
У медіалізі сталася одна з найбільших подій 2026 року. Артем Мілевський вступив у жорстку сутичку зі своїм колишнім одноклубником Сергієм Рибалкою.
Відео конфлікту потрапило в трансляцію матчу.
Рибалка влучив у Мілевського
Інцидент за участю Рибалки та Мілевського стався після матчу футбольної медіаліги.
Після поєдинку Ruh Media Team — IGNIS (2:3) між колишніми гравцями "Динамо" та збірної України виник словесний конфлікт, який переріс у сутичку. Футболістів швидко відтягли один від одного, що не дозволило ситуації загостритися.
Зазначимо, що Мілевський виступає за IGNIS, а Рибалка є керівником медіакоманди Руха.
Після фінального свистка сторони владнали непорозуміння. У соціальних мережах медіаліги UA Steel з’явилося фото, на якому Мілевський і Рибалка тиснуть один одному руки, підтверджуючи, що конфлікт вичерпано.
Нагадаємо, свій день народження в день бійки Мілевського та Рибалки відсвяткував чемпіон світу з боксу Олександр Усик.
