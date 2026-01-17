Відео
Мілевський жорстко побився з ексгравцем Динамо та збірної України

Дата публікації: 17 січня 2026 17:49
Мілевський і Рибалка побилися після матчу медіаліги: що сталося
Сергій Рибалка та Артем Мілевський. Фото: UA STEEL

У медіалізі сталася одна з найбільших подій 2026 року. Артем Мілевський вступив у жорстку сутичку зі своїм колишнім одноклубником Сергієм Рибалкою.

Відео конфлікту потрапило в трансляцію матчу.

Рибалка влучив у Мілевського

Інцидент за участю Рибалки та Мілевського стався після матчу футбольної медіаліги.

Після поєдинку Ruh Media Team — IGNIS (2:3) між колишніми гравцями "Динамо" та збірної України виник словесний конфлікт, який переріс у сутичку. Футболістів швидко відтягли один від одного, що не дозволило ситуації загостритися.

Зазначимо, що Мілевський виступає за IGNIS, а Рибалка є керівником медіакоманди Руха.

Після фінального свистка сторони владнали непорозуміння. У соціальних мережах медіаліги UA Steel з’явилося фото, на якому Мілевський і Рибалка тиснуть один одному руки, підтверджуючи, що конфлікт вичерпано.

Нагадаємо, свій день народження в день бійки Мілевського та Рибалки відсвяткував чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Усик розповів про свою можливу роль у поверненні на ринг Володимира Кличка.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
