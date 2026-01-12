Артем Мілевський відсвяткував 41-річчя та показав відео з вечірки

Мілевський показав оточення, з яким святкував День народження
Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський відсвяткував свій День народження. 12 січня колишньому футболісту виповнився 41 рік.
Футболіст в Instagram показав, як відсвяткував 41-річчя.
Мілевський влаштував вечірку
Колишній нападник "Динамо" опублікував відео із одного з ресторанів. Мілевський подякував за привітання, згадав про складні побутові умови через відсутність світла й наголосив на головному — важливості тиші над головою та можливості жити далі.
Іменинника публічно привітав і його колишній партнер по "Динамо" Олександр Алієв. Він емоційно звернувся до Мілевського, підкресливши багаторічну дружбу та назвавши його близькою для себе людиною.
Також Мілевський показав відео з атмосфери святкування, продемонструвавши оточення, з яким провів свій день народження.
