Артем Мілевський відсвяткував 41-річчя та показав відео з вечірки

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський відсвяткував свій День народження. 12 січня колишньому футболісту виповнився 41 рік.

Футболіст в Instagram показав, як відсвяткував 41-річчя.

Мілевський святкує День народження. Фото: кадр з відео

Мілевський влаштував вечірку

Колишній нападник "Динамо" опублікував відео із одного з ресторанів. Мілевський подякував за привітання, згадав про складні побутові умови через відсутність світла й наголосив на головному — важливості тиші над головою та можливості жити далі.

День народження Мілевського. Фото: кадр з відео

Іменинника публічно привітав і його колишній партнер по "Динамо" Олександр Алієв. Він емоційно звернувся до Мілевського, підкресливши багаторічну дружбу та назвавши його близькою для себе людиною.

Також Мілевський показав відео з атмосфери святкування, продемонструвавши оточення, з яким провів свій день народження.

