Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мілевський показав оточення, з яким святкував День народження

Мілевський показав оточення, з яким святкував День народження

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 23:59
Артем Мілевський відсвяткував 41-річчя та показав відео з вечірки
Артем Мілевський. Фото: кадр з відео

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський відсвяткував свій День народження. 12 січня колишньому футболісту виповнився 41 рік.

Футболіст в Instagram показав, як відсвяткував 41-річчя.

Реклама
Читайте також:
Артем Милевский
Мілевський святкує День народження. Фото: кадр з відео

Мілевський влаштував вечірку

Колишній нападник "Динамо" опублікував відео із одного з ресторанів. Мілевський подякував за привітання, згадав про складні побутові умови через відсутність світла й наголосив на головному — важливості тиші над головою та можливості жити далі.

Артем Милевский
День народження Мілевського. Фото: кадр з відео

Іменинника публічно привітав і його колишній партнер по "Динамо" Олександр Алієв. Він емоційно звернувся до Мілевського, підкресливши багаторічну дружбу та назвавши його близькою для себе людиною.

Також Мілевський показав відео з атмосфери святкування, продемонструвавши оточення, з яким провів свій день народження.

Нагадаємо, колишній наставник київського "Динамо" та збірної Росії закликав до окупації України.

Відомий боксер повідомив про бажання битися з Олександром Усиком.

Також Усик раніше показав тренування наймолодшої доньки.

футбол День народження Артем Мілевський Динамо Олександр Аліев
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації