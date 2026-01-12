Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Екстренер київського Динамо закликав РФ завоювати Україну

Екстренер київського Динамо закликав РФ завоювати Україну

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 17:23
Колишній тренер Динамо Газзаєв зробив заяву про війну в Україні
Валерій Газзаєв в Україні. Фото: УНІАН

Колишній головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв, який є громадянином РФ, висловився про війну в Україні. Його позиція прозвучала в публічному коментарі й викликала широкий резонанс.

Газзаєв кілька років пропрацював у "Динамо" і домігся чималих успіхів, але тепер вважав за краще не згадувати про ті часи в інтерв'ю "Матч ТВ".

Реклама
Читайте також:

В опублікованому матеріалі наводиться позиція фахівця, який у минулому працював в українському клубі та залишається помітною фігурою у футбольному просторі пострадянського регіону.

Мирча Луческу
Мірча Луческу (ліворуч) та Валерій Газзаєв. Фото: УНІАН

Хто такий Валерій Газзаєв

Тренер очолював київське "Динамо" в період з 2009 по 2010 рік. Під його керівництвом команда завоювала Суперкубок України, вийшла в півфінал Кубка УЄФА та стабільно боролася за високі місця в національному чемпіонаті, що стало одним із найпомітніших етапів у його клубній кар'єрі за межами Росії.

Артем Милевский
Артем Мілевський на тлі Валерія Газзаєва. Фото: УНІАН

Говорячи про війну, Газзаєв у прямій формі заявив, що в історії будь-якої держави, на його думку, бувають моменти, коли громадяни повинні встати на захист своєї країни, народу і сім'ї. Він також дав зрозуміти, що вважає таку позицію проявом патріотизму і любові до батьківщини.

Нагадаємо, футболісти київського "Динамо" вийшли з відпустки та почали підготовку до другої половини сезону.

Відомий чемпіон кинув виклик українському боксеру Олександру Усику, який поки що не обрав нового суперника.

спорт футбол росіяни Динамо війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації