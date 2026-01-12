Екстренер київського Динамо закликав РФ завоювати Україну
Колишній головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв, який є громадянином РФ, висловився про війну в Україні. Його позиція прозвучала в публічному коментарі й викликала широкий резонанс.
Газзаєв кілька років пропрацював у "Динамо" і домігся чималих успіхів, але тепер вважав за краще не згадувати про ті часи в інтерв'ю "Матч ТВ".
В опублікованому матеріалі наводиться позиція фахівця, який у минулому працював в українському клубі та залишається помітною фігурою у футбольному просторі пострадянського регіону.
Хто такий Валерій Газзаєв
Тренер очолював київське "Динамо" в період з 2009 по 2010 рік. Під його керівництвом команда завоювала Суперкубок України, вийшла в півфінал Кубка УЄФА та стабільно боролася за високі місця в національному чемпіонаті, що стало одним із найпомітніших етапів у його клубній кар'єрі за межами Росії.
Говорячи про війну, Газзаєв у прямій формі заявив, що в історії будь-якої держави, на його думку, бувають моменти, коли громадяни повинні встати на захист своєї країни, народу і сім'ї. Він також дав зрозуміти, що вважає таку позицію проявом патріотизму і любові до батьківщини.
