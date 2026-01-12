Видео
Главная Спорт Экс-тренер киевского Динамо призвал РФ завоевать Украину

Экс-тренер киевского Динамо призвал РФ завоевать Украину

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 17:23
Бывший тренер Динамо Газзаев сделал заявление о войне в Украине
Валерий Газзаев в Украине. Фото: УНИАН

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев, являющийся гражданином РФ, высказался о войне в Украине. Его позиция прозвучала в публичном комментарии и вызвала широкий резонанс.

Газзаев несколько лет проработал в "Динамо" и добился немалых успехов, но теперь предпочел не вспоминать о тех временах в интервью "Матч ТВ".

Читайте также:

В опубликованном материале приводится позиция специалиста, который в прошлом работал в украинском клубе и остается заметной фигурой в футбольном пространстве постсоветского региона. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу (слева) и Валерий Газзаев. Фото: УНИАН

Кто такой Валерий Газзаев

Тренер возглавлял киевское "Динамо" в период с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Украины, вышла в полуфинал Кубка УЕФА и стабильно боролась за высокие места в национальном чемпионате, что стало одним из самых заметных этапов в его клубной карьере за пределами России. 

Артем Милевский
Артем Милевский на фоне Валерия Газзаева. Фото: УНИАН

Говоря о войне, Газзаев в прямой форме заявил, что в истории любого государства, по его мнению, бывают моменты, когда граждане должны встать на защиту своей страны, народа и семьи. Он также дал понять, что считает такую позицию проявлением патриотизма и любви к родине. 

Напомним, футболисты киевского "Динамо" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй половине сезона. 

Известный чемпион бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику, который пока не выбрал нового соперника. 

спорт футбол россияне Динамо война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
