Бывший тренер Динамо Газзаев сделал заявление о войне в Украине

Валерий Газзаев в Украине. Фото: УНИАН

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев, являющийся гражданином РФ, высказался о войне в Украине. Его позиция прозвучала в публичном комментарии и вызвала широкий резонанс.

Газзаев несколько лет проработал в "Динамо" и добился немалых успехов, но теперь предпочел не вспоминать о тех временах в интервью "Матч ТВ".

Реклама

Читайте также:

В опубликованном материале приводится позиция специалиста, который в прошлом работал в украинском клубе и остается заметной фигурой в футбольном пространстве постсоветского региона.

Мирча Луческу (слева) и Валерий Газзаев. Фото: УНИАН

Кто такой Валерий Газзаев

Тренер возглавлял киевское "Динамо" в период с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Украины, вышла в полуфинал Кубка УЕФА и стабильно боролась за высокие места в национальном чемпионате, что стало одним из самых заметных этапов в его клубной карьере за пределами России.

Артем Милевский на фоне Валерия Газзаева. Фото: УНИАН

Говоря о войне, Газзаев в прямой форме заявил, что в истории любого государства, по его мнению, бывают моменты, когда граждане должны встать на защиту своей страны, народа и семьи. Он также дал понять, что считает такую позицию проявлением патриотизма и любви к родине.

Напомним, футболисты киевского "Динамо" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй половине сезона.

Известный чемпион бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику, который пока не выбрал нового соперника.