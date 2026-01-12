Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Милевский показал окружение, с которым праздновал День рождения

Милевский показал окружение, с которым праздновал День рождения

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 23:59
Артем Милевский отпраздновал 41-летие и показал видео с вечеринки
Артем Милевский. Фото: кадр из видео

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отпраздновал свой День рождения. 12 января бывшему футболисту исполнился 41 год.

Футболист в Instagram показал, как отпраздновал 41-летие.

Реклама
Читайте также:
Артем Милевский
Милевский празднует День рождения. Фото: кадр из видео

Милевский устроил вечеринку

Бывший нападающий "Динамо" опубликовал видео из одного из ресторанов. Милевский поблагодарил за поздравления, вспомнил о сложных бытовых условиях из-за отсутствия света и отметил главное — важность тишины над головой и возможности жить дальше.

Артем Милевский
День рождения Милевского. Фото: кадр из видео

Именинника публично поздравил и его бывший партнер по "Динамо" Александр Алиев. Он эмоционально обратился к Милевскому, подчеркнув многолетнюю дружбу и назвав его близким для себя человеком.

Также Милевский показал видео с атмосферы празднования, продемонстрировав окружение, с которым провел свой день рождения.

Напомним, бывший наставник киевского "Динамо" и сборной России призвал к оккупации Украины.

Известный боксер сообщил о желании драться с Александром Усиком.

Также Усик ранее показал тренировку самой младшей дочери.

футбол День рождения Артем Милевский Динамо Александр Алиев
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации