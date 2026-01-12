Артем Милевский отпраздновал 41-летие и показал видео с вечеринки

Милевский показал окружение, с которым праздновал День рождения
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отпраздновал свой День рождения. 12 января бывшему футболисту исполнился 41 год.
Футболист в Instagram показал, как отпраздновал 41-летие.
Милевский устроил вечеринку
Бывший нападающий "Динамо" опубликовал видео из одного из ресторанов. Милевский поблагодарил за поздравления, вспомнил о сложных бытовых условиях из-за отсутствия света и отметил главное — важность тишины над головой и возможности жить дальше.
Именинника публично поздравил и его бывший партнер по "Динамо" Александр Алиев. Он эмоционально обратился к Милевскому, подчеркнув многолетнюю дружбу и назвав его близким для себя человеком.
Также Милевский показал видео с атмосферы празднования, продемонстрировав окружение, с которым провел свой день рождения.
