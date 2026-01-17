Усик відреагував на чутки про повернення Володимира Кличка в ринг

Усик пообіцяв допомогти Володимиру Кличку повернутися на ринг
В ЗМІ частіше ширяться чутки про повернення в ринг ексчемпіона світу з боксу Володимира Кличка. Легендарний боксер вже активно спарингує з молодими суперниками.
На чутки щодо повернення Кличка-молодшого відреагував об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик інтерв’ю для Ready To Fight.
Усик готовий до повернення Кличка
Усик заявив, що із задоволенням подивився б реванш Кличка проти Тайсона Ф’юрі, однак вважає такий сценарій малоймовірним. За його оцінкою, з імовірністю близько 70% Кличко тренується виключно для себе.
Водночас Усик наголосив, що готовий особисто долучитися до підготовки Кличка, якщо той ухвалить рішення повернутися в професійний бокс.
За словами чемпіона, у разі дзвінка він поїхав би до Володимира, запросив би його до тренувального табору в Гандії та зробив усе можливе, аби допомогти з камбеком — за аналогією зі співпрацею з Ентоні Джошуа.
Володимир Кличко не виходив у ринг з 2017 року, коли програв Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді.
Нагадаємо, Усик 17 січня святкує свій День народження.
Також Усик зізнався про що спілкувався з Ентоні Джошуа після смертельного ДТП з британцем.
