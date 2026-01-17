Відео
Головна Спорт Усик пообіцяв допомогти Володимиру Кличку повернутися на ринг

Усик пообіцяв допомогти Володимиру Кличку повернутися на ринг

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 16:08
Усик відреагував на чутки про повернення Володимира Кличка в ринг
Олександр Усик. Фото: Reuters

В ЗМІ частіше ширяться чутки про повернення в ринг ексчемпіона світу з боксу Володимира Кличка. Легендарний боксер вже активно спарингує з молодими суперниками.

На чутки щодо повернення Кличка-молодшого відреагував об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик інтерв’ю для Ready To Fight.

Читайте також:
Владимир Кличко и Александр Усик
Володимир Кличко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/queensberrypromotionsht

Усик готовий до повернення Кличка

Усик заявив, що із задоволенням подивився б реванш Кличка проти Тайсона Ф’юрі, однак вважає такий сценарій малоймовірним. За його оцінкою, з імовірністю близько 70% Кличко тренується виключно для себе.

Водночас Усик наголосив, що готовий особисто долучитися до підготовки Кличка, якщо той ухвалить рішення повернутися в професійний бокс.

За словами чемпіона, у разі дзвінка він поїхав би до Володимира, запросив би його до тренувального табору в Гандії та зробив усе можливе, аби допомогти з камбеком — за аналогією зі співпрацею з Ентоні Джошуа.

Володимир Кличко не виходив у ринг з 2017 року, коли програв Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

Нагадаємо, Усик 17 січня святкує свій День народження.

Також Усик зізнався про що спілкувався з Ентоні Джошуа після смертельного ДТП з британцем.

Олександр Усик Володимир Кличко бокс професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
