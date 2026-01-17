Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик пообещал помочь Владимиру Кличко вернуться на ринг

Усик пообещал помочь Владимиру Кличко вернуться на ринг

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 16:08
Усик отреагировал на слухи о возвращении Владимира Кличко в ринг
Александр Усик. Фото: Reuters

В СМИ все чаще ходят слухи о возвращении в ринг экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Легендарный боксер уже активно спаррингует с молодыми соперниками.

На слухи о возвращении Кличко-младшего отреагировал объединенный чемпион мира Александр Усик в интервью для Ready To Fight.

Реклама
Читайте также:
Владимир Кличко и Александр Усик
Владимир Кличко и Александр Усик. Фото: instagram.com/queensberrypromotionsht

Усик готов к возвращению Кличко

Усик заявил, что с удовольствием посмотрел бы реванш Кличко против Тайсона Фьюри, однако считает такой сценарий маловероятным. По его оценке, с вероятностью около 70% Кличко тренируется исключительно для себя.

В то же время Усик отметил, что готов лично присоединиться к подготовке Кличко, если тот примет решение вернуться в профессиональный бокс.

По словам чемпиона, в случае звонка он поехал бы к Владимиру, пригласил бы его в тренировочный лагерь в Гандии и сделал все возможное, чтобы помочь с камбэком — по аналогии с сотрудничеством с Энтони Джошуа.

Владимир Кличко не выходил в ринг с 2017 года, когда проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, Усик 17 января празднует свой День рождения.

Также Усик признался о чем общался с Энтони Джошуа после смертельного ДТП с британцем.

Александр Усик Владимир Кличко бокс профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации