Усик отреагировал на слухи о возвращении Владимира Кличко в ринг

Александр Усик. Фото: Reuters

В СМИ все чаще ходят слухи о возвращении в ринг экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Легендарный боксер уже активно спаррингует с молодыми соперниками.

На слухи о возвращении Кличко-младшего отреагировал объединенный чемпион мира Александр Усик в интервью для Ready To Fight.

Владимир Кличко и Александр Усик. Фото: instagram.com/queensberrypromotionsht

Усик готов к возвращению Кличко

Усик заявил, что с удовольствием посмотрел бы реванш Кличко против Тайсона Фьюри, однако считает такой сценарий маловероятным. По его оценке, с вероятностью около 70% Кличко тренируется исключительно для себя.

В то же время Усик отметил, что готов лично присоединиться к подготовке Кличко, если тот примет решение вернуться в профессиональный бокс.

По словам чемпиона, в случае звонка он поехал бы к Владимиру, пригласил бы его в тренировочный лагерь в Гандии и сделал все возможное, чтобы помочь с камбэком — по аналогии с сотрудничеством с Энтони Джошуа.

Владимир Кличко не выходил в ринг с 2017 года, когда проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, Усик 17 января празднует свой День рождения.

Также Усик признался о чем общался с Энтони Джошуа после смертельного ДТП с британцем.