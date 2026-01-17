Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик поділився враженнями від розмови з Джошуа після ДТП

Усик поділився враженнями від розмови з Джошуа після ДТП

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 15:13
Усик провів розмову з Джошуа після смертельної ДТП — слова українського чемпіона
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик раніше підтримав свого колишнього суперника Ентоні Джошуа після смертельної ДТП, в якій той втратив двох друзів. Після цього українець поспілкувався з британцем.

Про розмову з Джошуа Усик розповів в коментарі порталу Ready to Fight.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик підтримав Джошуа

Усик підтвердив, що спілкувався з Джошуа після дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули двоє тренерів та близьких друзів британця — Сіна Гамі та Латіф Айоделе.

За словами Усика, попри важкий емоційний стан, Джошуа зберігає бажання жити та рухатися далі — заради пам’яті про близьких, яких втратив, і можливостей, які має.

Український боксер зазначив, що добре розуміє цей стан, адже сам пережив подібні відчуття у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Колись я спілкувався з мамою мого загиблого товариша, і вона мені сказала: Олександре, він дуже пишався б тим, що ти продовжуєш свою справу. Він спостерігатиме за тобою з неба.

І він, мені здається, це робить. І не він один, а й усі мої близькі, які пішли з життя, захищаючи нашу країну. Вони — мої янголи-охоронці, які допомагають мені в рингу", — сказав Усик.

Нагадаємо, Усик 17 січня святкує свій 39-й День народження.

Раніше український боксер взяв участь в акції на підтримку енергетиків.

ДТП Олександр Усик бокс Ентоні Джошуа професійний бокс українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації