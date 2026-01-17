Усик провів розмову з Джошуа після смертельної ДТП — слова українського чемпіона

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик раніше підтримав свого колишнього суперника Ентоні Джошуа після смертельної ДТП, в якій той втратив двох друзів. Після цього українець поспілкувався з британцем.

Про розмову з Джошуа Усик розповів в коментарі порталу Ready to Fight.

Реклама

Читайте також:

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик підтримав Джошуа

Усик підтвердив, що спілкувався з Джошуа після дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули двоє тренерів та близьких друзів британця — Сіна Гамі та Латіф Айоделе.

За словами Усика, попри важкий емоційний стан, Джошуа зберігає бажання жити та рухатися далі — заради пам’яті про близьких, яких втратив, і можливостей, які має.

Український боксер зазначив, що добре розуміє цей стан, адже сам пережив подібні відчуття у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Колись я спілкувався з мамою мого загиблого товариша, і вона мені сказала: Олександре, він дуже пишався б тим, що ти продовжуєш свою справу. Він спостерігатиме за тобою з неба.

І він, мені здається, це робить. І не він один, а й усі мої близькі, які пішли з життя, захищаючи нашу країну. Вони — мої янголи-охоронці, які допомагають мені в рингу", — сказав Усик.

Нагадаємо, Усик 17 січня святкує свій 39-й День народження.

Раніше український боксер взяв участь в акції на підтримку енергетиків.