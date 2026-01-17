Усик провел разговор с Джошуа после смертельного ДТП - слова украинского чемпиона

Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик ранее поддержал своего бывшего соперника Энтони Джошуа после смертельного ДТП, в котором тот потерял двух друзей. Затем украинец пообщался с британцем.

О разговоре с Джошуа Усик рассказал в комментарии порталу Ready to Fight.

Реклама

Читайте также:

Александр Усик. Фото: Reuters

Усик поддержал Джошуа

Усик подтвердил, что общался с Джошуа после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли двое тренеров и близких друзей британца — Сина Гами и Латиф Айоделе.

По словам Усика, несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, Джошуа сохраняет желание жить и двигаться дальше — ради памяти о близких, которых потерял, и новых возможностей.

Украинский боксер отметил, что хорошо понимает это состояние, ведь сам пережил подобные ощущения в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Когда-то я общался с мамой моего погибшего товарища, и она мне сказала: Александр, он очень гордился бы тем, что ты продолжаешь свое дело. Он будет наблюдать за тобой с неба.

И он, мне кажется, это делает. И не он один, но и все мои близкие, которые ушли из жизни, защищая нашу страну. Они — мои ангелы-хранители, которые помогают мне в ринге", — сказал Усик.

Напомним, Усик 17 января празднует свой 39-й День рождения.

Ранее украинский боксер принял участие в акции в поддержку энергетиков.