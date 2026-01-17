Видео
Главная Спорт Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины

Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 17:49
Милевский и Рыбалка подрались после матча медиалиги: что произошло
Сергей Рыбалка и Артем Милевский. Фото: UA STEEL

В медиалиге произошло одно из крупнейших событий 2026 года. Артем Милевский вступил в жесткую схватку со своим бывшим одноклубником Сергеем Рыбалкой.

Видео конфликта попало в трансляцию матча.

Читайте также:

Рыбалка попал по Милевскому

Инцидент с участием Рыбалки и Милевского произошел после матча футбольной медиалиги.

После поединка Ruh Media Team — IGNIS (2:3) между бывшими игроками "Динамо" и сборной Украины возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. Футболистов быстро оттащили друг от друга, что не позволило ситуации обостриться.

Отметим, что Милевский выступает за IGNIS, а Рыбалка является руководителем медиакоманды Руха.

После финального свистка стороны уладили недоразумение. В социальных сетях медиалиги UA Steel появилось фото, на котором Милевский и Рыбалка жмут друг другу руки, подтверждая, что конфликт исчерпан.

Напомним, свой день рождения в день драки Милевского и Рыбалки отпраздновал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Усик рассказал о своей возможной роли в возвращении на ринг Владимира Кличко.

драка футбол Артем Милевский Сергей Рыбалка мадиа-футбол
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
