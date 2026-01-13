Відео
Магучіх та Дорощук розпочнуть новий сезон уже в найближчі вихідні

Магучіх та Дорощук розпочнуть новий сезон уже в найближчі вихідні

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 18:50
Магучіх, Дорощук та Лавський виступлять на Меморіалі Дем'янюка
Ярослава Магучіх (ліворуч) у Карпатах з Олегом Дорощуком. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Уже цієї суботи, 17 січня, Львів прийме одну з найбільш знакових подій української легкої атлетики. Відбудуться 27 Всеукраїнські змагання зі стрибків у висоту пам'яті майстра спорту міжнародного класу, фіналіста Олімпійських ігор-1980 та чемпіонату Європи-1980 у приміщенні Олексія Дем'янюка.

Турнір за традицією збирає найсильніших спортсменів країни, і сезон-2026 не стане винятком, повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Головною зіркою Меморіалу Дем'янюка цього року стане олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх. Для неї ці змагання будуть особливими — вперше за останні три роки спортсменка розпочне зимовий сезон саме в Україні, що додасть старту додаткового символізму.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх у міжсезоння. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Сезон Дорощука та повернення Лавського

У секторі для стрибків також виступить чинний чемпіон Європи в приміщенні Олег Дорощук. Він уже п'ять разів вигравав цей турнір, а майбутні змагання стануть для нього першими стартами в нинішньому зимовому сезоні.

Влад Лавский
Влад Лавський. Фото: instagram.com/vlad_lavskiyy/

Окрім того, участь підтвердив срібний призер чемпіонату Європи Владислав Лавський. Повний список учасників Меморіалу Олексія Дем'янюка буде опубліковано на офіційному сайті Федерації легкої атлетики України напередодні змагань.

спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту Влад Лавський Олег Дорощук
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
