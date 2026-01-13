Магучіх, Дорощук та Лавський виступлять на Меморіалі Дем'янюка

Магучіх та Дорощук розпочнуть новий сезон уже в найближчі вихідні
Уже цієї суботи, 17 січня, Львів прийме одну з найбільш знакових подій української легкої атлетики. Відбудуться 27 Всеукраїнські змагання зі стрибків у висоту пам'яті майстра спорту міжнародного класу, фіналіста Олімпійських ігор-1980 та чемпіонату Європи-1980 у приміщенні Олексія Дем'янюка.
Турнір за традицією збирає найсильніших спортсменів країни, і сезон-2026 не стане винятком, повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.
Головною зіркою Меморіалу Дем'янюка цього року стане олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх. Для неї ці змагання будуть особливими — вперше за останні три роки спортсменка розпочне зимовий сезон саме в Україні, що додасть старту додаткового символізму.
Сезон Дорощука та повернення Лавського
У секторі для стрибків також виступить чинний чемпіон Європи в приміщенні Олег Дорощук. Він уже п'ять разів вигравав цей турнір, а майбутні змагання стануть для нього першими стартами в нинішньому зимовому сезоні.
Окрім того, участь підтвердив срібний призер чемпіонату Європи Владислав Лавський. Повний список учасників Меморіалу Олексія Дем'янюка буде опубліковано на офіційному сайті Федерації легкої атлетики України напередодні змагань.
