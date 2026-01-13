Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Красуня-легкоатлетка Левченко показала, який вигляд мала в юності

Красуня-легкоатлетка Левченко показала, який вигляд мала в юності

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 10:01
Красуня Левченко показала, який вигляд мала на початку кар'єри
Юлія Левченко під час турніру. Фото: instagram.com/levchenkou/

Одна з найвідоміших спортсменок України Юлія Левченко на початку 2026 року продемонструвала, який вигляд мала 9 років тому. Легкоатлетка поділилася деякими подіями зі свого минулого.

Левченко опублікувала цілу добірку архівних знімків на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Замість традиційного підбиття підсумків минулого року Юлія Левченко показала, що відбувалося в її житті у 2016-му році. У той час юна спортсменка тільки починала свій успішний шлях у легкій атлетиці, її основні успіхи були ще попереду.

"Я вже забула, а корисно іноді переглядати галерею телефону. До речі, виявилося, що в мене дуже багато фото за той період, тому ділюся часткою тут", — написала 28-річна учасниця Олімпійських ігор.

Юлия Левченко
Юлія Левченко у 2016 році. Фото: instagram.com/levchenkou/

Хто така Юлія Левченко

Спортсменка родом із Бахмута Донецької області є однією з найкращих легкоатлеток України. Випускниця Національного університету фізичного виховання та спорту вперше виступила в міжнародному турнірі 2013 року в Донецьку.

Юлия Левченко
Архівні знімки Юлії Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Перший гучний успіх у кар'єрі Левченко стався через рік. Уже 2014 року вона стала чемпіонкою юнацької Олімпіади Нанкіні, після чого в Україні Юлію назвали "Олімпійською надією" країни.

Юлия Левченко
Юлія Левченко в юності. Фото: instagram.com/levchenkou/

Легкоатлетка здобула золоту медаль на молодіжному Євро 2017 року, а потім та "срібло" чемпіонату світу. Європейська асоціація легкої атлетики визнала українку "Висхідною зіркою року".

Юлия Левченко
Як раніше виглядала Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

На Кубку Світу 2019 року в Польщі Левченко перемогла з результатом 1,97 метра, а незабаром встановила особистий рекорд 2,02 метра, зумівши випередити найсильніших легкоатлеток світу.

Юлия Левченко
Юлія Левченко у 2016 році. Фото: instagram.com/levchenkou/

Юлія Левченко брала участь у трьох Олімпійських іграх, але зуміла кваліфікуватися у фінал тільки 2020 року в Токіо, де посіла 8 місце. Спортсменка успішно провела 2025 рік і впевнена, що головні успіхи в її кар'єрі попереду.

Нагадаємо, раніше відома спортсменка Анна Різатдінова поділилася думкою про увагу з боку чоловіків.

Лідер оборони житомирського "Полісся" зазнав серйозного покарання у своїй команді.

спорт Олімпійські ігри Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту Олімпійська збірна України
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації