Красуня Левченко показала, який вигляд мала на початку кар'єри

Одна з найвідоміших спортсменок України Юлія Левченко на початку 2026 року продемонструвала, який вигляд мала 9 років тому. Легкоатлетка поділилася деякими подіями зі свого минулого.

Левченко опублікувала цілу добірку архівних знімків на своїй сторінці в Instagram.

Замість традиційного підбиття підсумків минулого року Юлія Левченко показала, що відбувалося в її житті у 2016-му році. У той час юна спортсменка тільки починала свій успішний шлях у легкій атлетиці, її основні успіхи були ще попереду.

"Я вже забула, а корисно іноді переглядати галерею телефону. До речі, виявилося, що в мене дуже багато фото за той період, тому ділюся часткою тут", — написала 28-річна учасниця Олімпійських ігор.

Хто така Юлія Левченко

Спортсменка родом із Бахмута Донецької області є однією з найкращих легкоатлеток України. Випускниця Національного університету фізичного виховання та спорту вперше виступила в міжнародному турнірі 2013 року в Донецьку.

Перший гучний успіх у кар'єрі Левченко стався через рік. Уже 2014 року вона стала чемпіонкою юнацької Олімпіади Нанкіні, після чого в Україні Юлію назвали "Олімпійською надією" країни.

Легкоатлетка здобула золоту медаль на молодіжному Євро 2017 року, а потім та "срібло" чемпіонату світу. Європейська асоціація легкої атлетики визнала українку "Висхідною зіркою року".

На Кубку Світу 2019 року в Польщі Левченко перемогла з результатом 1,97 метра, а незабаром встановила особистий рекорд 2,02 метра, зумівши випередити найсильніших легкоатлеток світу.

Юлія Левченко брала участь у трьох Олімпійських іграх, але зуміла кваліфікуватися у фінал тільки 2020 року в Токіо, де посіла 8 місце. Спортсменка успішно провела 2025 рік і впевнена, що головні успіхи в її кар'єрі попереду.

