Красавица Левченко показала, как выглядела в начале карьеры

Юлия Левченко во время турнира. Фото: instagram.com/levchenkou/

Одна из самых известных спортсменок Украины Юлия Левченко в начале 2026 года продемонстрировала, как выглядела 9 лет назад. Легкоатлетка поделилась некоторыми событиями из своего прошлого.

Левченко опубликовала целую подборку архивных снимков на своей странице в Instagram.

Вместо традиционного подведения итогов прошлого года Юлия Левченко показала, что происходило в ее жизни в 2016-м году. В то время юная спортсменка только начинала свой успешный путь в легкой атлетике, ее основные успехи были еще впереди.

"Я уже забыла, а полезно иногда просматривать галерею телефона. Кстати, оказалось, что у меня очень много фото за тот период, поэтому делюсь частицей здесь", — написала 28-летняя участница Олимпийских игр.

Юлия Левченко в 2016 году. Фото: instagram.com/levchenkou/

Кто такая Юлия Левченко

Спортсменка родом из Бахмута Донецкой области является одной из лучших легкоатлеток Украины. Выпускница Национального университета физического воспитания и спорта впервые выступила в международном турнире в 2013 году в Донецке.

Архивные снимки Юлии Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Первый громкий успех в карьере Левченко случился через год. Уже в 2014 году она стала чемпионкой юношеской Олимпиады Нанкине, после чего в Украине Юлию назвали "Олимпийской надеждой" страны.

Юлия Левченко в юности. Фото: instagram.com/levchenkou/

Легкоатлетка завоевала золотую медаль на молодежном Евро в 2017 году, а затем и "серебро" чемпионата мира. Европейская ассоциация легкой атлетики признала украинку "Восходящей звездой года".

Как раньше выглядела Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

На Кубке Мира 2019 года в Польше Левченко победила с результатом 1,97 метра, а вскоре установила личный рекорд 2,02 метра, сумев опередить сильнейших легкоатлеток мира.

Юлия Левченко в 2016 году. Фото: instagram.com/levchenkou/

Юлия Левченко принимала участие в трех Олимпийских играх, но сумела квалифицироваться в финал только в 2020 году в Токио, где заняла 8 место. Спортсменка успешно провела 2025 год и уверена, что главные успехи в ее карьере впереди.

