Главная Спорт Ризатдинова призналась, почему президенты любят гимнасток

Ризатдинова призналась, почему президенты любят гимнасток

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 08:19
Ризатдинова заявила, что мужчины часто воспринимают гимнасток как трофей
Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Представительницы украинской художественной гимнастики никогда не жалуются на отсутствие мужского внимания. К тому же часто можно услышать о романах спортсменок с состоятельными мужчинами.

О любви состоятельных мужчин к представительницам художественной гимнастики рассказала призер Олимпийских игр Анна Разатдинова, передает источник.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Ризатдинова назвала гимнасток трофеем

По словам Ризатдиновой, президенты, депутаты и другие политики часто выбирают гимнасток. Анна считает, что представительниц ее вида спорта оценивают как трофей и статусных женщин.

"Гимнасток выбирают президенты, гимнасток выбирают депутаты и политики. Поэтому здесь опять же, какой уровень ты выбираешь. Понятно, действительно, гимнастка - это такой якобы трофей для мужчины. И если это мужчина статусный, если он там у власти или в бизнесе, конечно не все, кстати, но хотят иметь статусную женщину рядом с собой",- сказала Анна.

Отметим, что у Ризатдиновой ранее был роман с известным киевским бизнесменом и народным депутатом Александром Онищенко.

Самым известным примером отношений с политиками является у российской гимнастки Алины Кабаевой, которая много лет является любовницей Владимира Путина.

Анна Ризатдинова президент любовь жены футболистов Художественная гимнастика
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
