Різатдінова заявила, що чоловіки часто сприймають гімнасток як трофей

Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Представниці української художньої гімнастики ніколи не скаржаться на відсутність чоловічої уваги. До того ж часто можна почути про романи спортсменок з заможними чоловіками.

Про любов заможних чоловіків до представниць художньої гімнастики розповіла призерка Олімпійських ігор Ганна Разатдінова, передає джерело.

Різатдінова назвала гімнасток трофеєм

За словами Різатдінової, президенти, депутати та інші політики часто обирають гімнасток. Ганна вважає, що представниць її виду спорту оцінюють як трофей та статусних жінок.

"Гімнасток обирають президенти, гімнасток обирають депутати і політики. Тому тут знову ж таки, який рівень ти обираєш. Зрозуміло, дійсно, гімнастка — це такий нібито трофей для чоловіка. І якщо це чоловік статусний, якщо він там при владі або в бізнесі, авжеж не всі, до речі, але хочуть мати статусну жінку поряд з собою", — сказала Ганна.

Зазначимо, що Різатдіновій раніше мала роман з відомим київським бізнесменом та народним депутатом Олександром Онищенком.

Найвідомішим прикладом стосунків з політиками є у російської гімнастки Аліни Кабаєвої, яка багато років є коханкою Володимира Путіна.

