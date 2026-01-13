Відео
Головна Спорт У Динамо можуть підписати відомого футболіста з УПЛ

У Динамо можуть підписати відомого футболіста з УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 10:33
Динамо вступило в переговори щодо трансферу турецького гравця
Ерен Айдин до переїзду в Україну. Фото: instagram.com/erennaydin/

Футболісти та тренерський штаб київського "Динамо" вийшли з відпустки та розпочали підготовку до другої частини сезону. Одночасно з цим активізувалися чутки про трансферні плани клубу.

Першим новачком "біло-синіх" може стати футболіст із чемпіонату України, повідомив у соцмережі X журналіст Решат Джан Озбудак.

Читайте також:

За даними з Туреччини, київський клуб уже перейшов від інтересу до конкретних дій на трансферному ринку. "Динамо" стежить за 22-річним футболістом ще з моменту його переходу до "Вереса" і вважає гравця перспективним підсиленням флангів. Між клубами тривають переговори, а сам Айдин відкритий до зміни команди та розглядає варіант із "біло-синіми".

Эрен Айдын
Ерен Айдин (ліворуч) у матчі чемпіонату України. Фото: instagram.com/erennaydin/

Важливий момент у можливому трансфері

Певну роль у переговорах може зіграти "Галатасарай", за який турок виступав раніше. Стамбульський клуб зберігає пріоритетне право на перепідписання гравця за символічну суму, що може вплинути на фінальне рішення сторін.

У поточному сезоні Ерен Айдин провів 10 матчів за "Верес", відзначившись одним забитим м'ячем та трьома результативними передачами. За даними Transfermarkt, ринкова вартість вінгера оцінюється в 400 тисяч євро.

Нагадаємо, один з основних футболістів "Полісся" покараний та переведений у другу команду.

У кар'єрі Олександра Зінченка можуть настати зміни, гравцем зацікавилися в Італії.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Верес
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
