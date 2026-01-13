Динамо вступило в переговоры по трансферу турецкого игрока

Эрен Айдын до переезда в Украину. Фото: instagram.com/erennaydin/

Футболисты и тренерский штаб киевского "Динамо" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона. Одновременно с этим активизировались слухи о трансферных планах клуба.

Первым новичком "бело-синих" может стать футболист из чемпионата Украины, сообщил в соцсети X журналист Решат Джан Озбудак.

Реклама

Читайте также:

По данным из Турции, киевский клуб уже перешел от интереса к конкретным действиям на трансферном рынке. "Динамо" следит за 22-летним футболистом еще с момента его перехода в "Верес" и считает игрока перспективным усилением флангов. Между клубами продолжаются переговоры, а сам Айдын открыт к смене команды и рассматривает вариант с "бело-синими".

Эрен Айдын (слева) в матче чемпионата Украины. Фото: instagram.com/erennaydin/

Важный момент в возможном трансфере

Определенную роль в переговорах может сыграть "Галатасарай", за который турок выступал ранее. Стамбульский клуб сохраняет приоритетное право на переподписание игрока за символическую сумму, что может повлиять на финальное решение сторон.

В текущем сезоне Эрен Айдын провел 10 матчей за "Верес", отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость вингера оценивается в 400 тысяч евро.

Напомним, один из основных футболистов "Полесья" наказан и переведен во вторую команду.

В карьере Александра Зинченко могут наступить перемены, игроком заинтересовались в Италии.