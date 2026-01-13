Видео
Главная Спорт У Зинченко появился новый вариант продолжения карьеры

У Зинченко появился новый вариант продолжения карьеры

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 09:17
Трансфер Зинченко — у украинца появился новый вариант
Александр Зинченко (слева) в матче против "Фулхэма". Фото: Reuters/Matthew Childs

Защитник сборной Украины Александр Зинченко получит возможность перезапустить свою карьеру. Услугами опытного футболиста заинтересовался клуб из Серии А. 

"Арсенал" готов отпустить 29-летнего Зинченко, сообщает Tutto Mercato

Читайте также:

Сезон 2025/2026 получается неудачным для Александра Зинченко, права на которого по-прежнему принадлежат лондонскому "Арсеналу". В столичном клубе не рассчитывают на игрока, который выступает в аренде за "Ноттингем Форест". Но и там дела у футболиста идут не лучшим образом. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в "Ноттингем Форест". Фото: instagram.com/zinchenko/

Кто заинтересовался услугами Зинченко 

Шансы украинца закрепиться в составе "Ноттингем Форест" осложнились после того, как эту команду возглавил Шон Дайч. Зинченко не подходит под игровую концепцию этого наставника. Регулярные травмы тоже осложняют положение футболиста. 

На фоне этого слухи об интересе к Зинченко со стороны итальянского "Комо" выглядят как шанс вернуться на прежний уровень. Команда-сенсация из Серии А борется за выход в еврокубки. В случае успеха ей предстоит укрепить состав, и в "Комо" уже сейчас начали планировать летнюю трансферную кампанию. 

Известно, что Александр Зинченко попал в список потенциальных новичков итальянского клуба. В нынешнем сезоне украинец провел на поле 10 матчей и не отметился результативными действиями. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 15 млн евро. 

Напомним, один из футболистов "Полесья" был отстранен от тренировок с основой житомирской команды. 

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский показал, с кем отпраздновал свой день рождения. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал Ноттингем Форест
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
