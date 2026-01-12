Бражко рассказал, с каким настроением вернулся в Динамо

Владимир Бражко благодарит болельщиков. Фото: пресс-служба "Динамо"

Лидер киевского "Динамо" Владимир Бражко поделился впечатлениями от первого дня команды после выхода из отпуска. Футболист прошел обязательное медицинское обследование и отметил, что подошел к старту подготовки во второй части сезона в хорошем физическом состоянии.

По словам хавбека, значительную часть паузы ему пришлось посвятить восстановлению после травмы, сообщает пресс-служба "Динамо".

Реклама

Читайте также:

В первые недели отпуска он сосредоточился на реабилитации и работе в тренажерном зале, а уже после новогодних праздников постепенно вернулся к полноценным нагрузкам, чтобы набрать форму к началу сборов.

Владимир Бражко с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему пауза пошла Бражко на пользу

Футболист дал понять, что восстановление после перелома ребра не только не выбило его из ритма, но и позволило соскучиться по работе. После вынужденного простоя он вновь начал бегать, уделять внимание силовой подготовке и дополнительным занятиям, которые помогают разнообразить нагрузки и поддерживать тонус перед стартом сборов. Бражко отметил, что медицинский осмотр прошел для него спокойно и без лишних переживаний.

"Я всегда стараюсь приходить пораньше, чтобы быстрее пройти все процедуры. У меня нет кабинетов или врачей, которых я бы боялся. Наоборот, важно все проверить и убедиться, что со здоровьем полный порядок", — заявил Бражко.

Около года назад футболист включил в свой тренировочный процесс занятия боксом, которые со временем стали для него своеобразным хобби. Он отмечает, что такие тренировки дают другую нагрузку на организм и задействуют мышцы, которые не всегда активно работают в зале. По его словам, смена формата помогает разнообразить подготовку и приносит удовольствие в те дни, когда удается найти время для бокса. Этот вид активности Бражко воспринимает как полезное дополнение к основной работе и способ поддерживать форму.

Напомним, экс-наставник "Динамо" Валерий Газзаев оправдал вторжение россиян в Украину.

Известный и титулованный боксер поделился мнением о стиле работы в ринге украинского чемпиона Александра Усика.