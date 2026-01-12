Бражко розповів, з яким настроєм повернувся в Динамо

Бражко зізнався, що захопився іншим видом спорту
Лідер київського "Динамо" Володимир Бражко поділився враженнями від першого дня команди після виходу з відпустки. Футболіст пройшов обов'язкове медичне обстеження та зазначив, що підійшов до старту підготовки в другій частині сезону в хорошому фізичному стані.
За словами хавбека, значну частину паузи йому довелося присвятити відновленню після травми, повідомляє пресслужба "Динамо".
У перші тижні відпустки він зосередився на реабілітації та роботі в тренажерному залі, а вже після новорічних свят поступово повернувся до повноцінних навантажень, щоб набрати форму до початку зборів.
Чому пауза пішла Бражку на користь
Футболіст дав зрозуміти, що відновлення після перелому ребра не тільки не вибило його з ритму, а й дозволило скучити за роботою. Після вимушеного простою він знову почав бігати, приділяти увагу силовій підготовці та додатковим заняттям, які допомагають урізноманітнити навантаження і підтримувати тонус перед стартом зборів. Бражко зазначив, що медичний огляд пройшов для нього спокійно і без зайвих переживань.
"Я завжди намагаюся приходити раніше, щоб швидше пройти всі процедури. У мене немає кабінетів чи лікарів, яких я б боявся. Навпаки, важливо все перевірити та переконатися, що зі здоров'ям повний порядок", — заявив Бражко.
Близько року тому футболіст включив у свій тренувальний процес заняття боксом, які з часом стали для нього своєрідним хобі. Він зазначає, що такі тренування дають інше навантаження на організм та залучають м'язи, які не завжди активно працюють у залі. За його словами, зміна формату допомагає урізноманітнити підготовку і приносить задоволення в ті дні, коли вдається знайти час для боксу. Цей вид активності Бражко сприймає як корисне доповнення до основної роботи та спосіб підтримувати форму.
