Бражко зізнався, що захопився іншим видом спорту

Бражко зізнався, що захопився іншим видом спорту

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 19:05
Бражко розповів, з яким настроєм повернувся в Динамо
Володимир Бражко дякує вболівальникам. Фото: пресслужба "Динамо"

Лідер київського "Динамо" Володимир Бражко поділився враженнями від першого дня команди після виходу з відпустки. Футболіст пройшов обов'язкове медичне обстеження та зазначив, що підійшов до старту підготовки в другій частині сезону в хорошому фізичному стані.

За словами хавбека, значну частину паузи йому довелося присвятити відновленню після травми, повідомляє пресслужба "Динамо".

Читайте також:

У перші тижні відпустки він зосередився на реабілітації та роботі в тренажерному залі, а вже після новорічних свят поступово повернувся до повноцінних навантажень, щоб набрати форму до початку зборів.

Владимир Бражко
Володимир Бражко з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому пауза пішла Бражку на користь

Футболіст дав зрозуміти, що відновлення після перелому ребра не тільки не вибило його з ритму, а й дозволило скучити за роботою. Після вимушеного простою він знову почав бігати, приділяти увагу силовій підготовці та додатковим заняттям, які допомагають урізноманітнити навантаження і підтримувати тонус перед стартом зборів. Бражко зазначив, що медичний огляд пройшов для нього спокійно і без зайвих переживань.

"Я завжди намагаюся приходити раніше, щоб швидше пройти всі процедури. У мене немає кабінетів чи лікарів, яких я б боявся. Навпаки, важливо все перевірити та переконатися, що зі здоров'ям повний порядок", — заявив Бражко.

Близько року тому футболіст включив у свій тренувальний процес заняття боксом, які з часом стали для нього своєрідним хобі. Він зазначає, що такі тренування дають інше навантаження на організм та залучають м'язи, які не завжди активно працюють у залі. За його словами, зміна формату допомагає урізноманітнити підготовку і приносить задоволення в ті дні, коли вдається знайти час для боксу. Цей вид активності Бражко сприймає як корисне доповнення до основної роботи та спосіб підтримувати форму.

Нагадаємо, екснаставник "Динамо" Валерій Газзаєв виправдав вторгнення росіян в Україну.

Відомий та титулований боксер поділився думкою про стиль роботи в рингу українського чемпіона Олександра Усика.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
