Трансфер Шапаренка — які варіанти з'явилися у гравця

Шапаренко зіткнувся з дилемою щодо подальшого розвитку кар'єри
Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко може стати наступним вихідним трансфером київського клубу. У "біло-синіх" є пропозиції щодо 27-річного футболіста.
Однак керівництво столичного клубу не має бажання відпускати гравця, повідомляє "Динамоманія".
За кілька останніх років повідомлення про інтерес закордонних клубів до Миколи Шапаренка з'являються досить регулярно. Однак хавбек досі в Києві, причому він уже встиг стати не юніором, який подає надії, а досить зрілим гравцем. При цьому в Миколи ще є шанс спробувати сили за кордоном.
Які варіанти опинилися у Шапаренка
Станом на початок 2026 року відомо щонайменше про два клуби, які цікавляться хавбеком збірної України. Крім турецького "Фенербахче", Миколу хотіла б підписати каталонська "Жирона", де вже виступають два колишніх гравці "Динамо" Владислав Ванат та Віктор Циганков.
При цьому відомо, що "Жирона" досі не зробила українському клубу конкретної пропозиції щодо трансферу Шапаренка. А ось "Динамо" готове обговорити з футболістом нову угоду з клубом. Термін дії попереднього контракту завершиться влітку 2026 року.
У нинішньому сезоні Шапаренко провів у складі "Динамо" 22 поєдинки, в яких записав на свій рахунок 2 голи та 7 результативних передач.
Нагадаємо, раніше колишній тренер "Динамо" Валерій Газзаєв зробив заяву про війну Росії з Україною.
Хорватський боксер Філіп Хргович оцінив шанси Агіта Кабаєла в бою з Олександром Усиком.
Читайте Новини.LIVE!