Трансфер Шапаренка — які варіанти з'явилися у гравця

Микола Шапаренко з капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко може стати наступним вихідним трансфером київського клубу. У "біло-синіх" є пропозиції щодо 27-річного футболіста.

Однак керівництво столичного клубу не має бажання відпускати гравця, повідомляє "Динамоманія".

Реклама

Читайте також:

За кілька останніх років повідомлення про інтерес закордонних клубів до Миколи Шапаренка з'являються досить регулярно. Однак хавбек досі в Києві, причому він уже встиг стати не юніором, який подає надії, а досить зрілим гравцем. При цьому в Миколи ще є шанс спробувати сили за кордоном.

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Які варіанти опинилися у Шапаренка

Станом на початок 2026 року відомо щонайменше про два клуби, які цікавляться хавбеком збірної України. Крім турецького "Фенербахче", Миколу хотіла б підписати каталонська "Жирона", де вже виступають два колишніх гравці "Динамо" Владислав Ванат та Віктор Циганков.

При цьому відомо, що "Жирона" досі не зробила українському клубу конкретної пропозиції щодо трансферу Шапаренка. А ось "Динамо" готове обговорити з футболістом нову угоду з клубом. Термін дії попереднього контракту завершиться влітку 2026 року.

У нинішньому сезоні Шапаренко провів у складі "Динамо" 22 поєдинки, в яких записав на свій рахунок 2 голи та 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше колишній тренер "Динамо" Валерій Газзаєв зробив заяву про війну Росії з Україною.

Хорватський боксер Філіп Хргович оцінив шанси Агіта Кабаєла в бою з Олександром Усиком.