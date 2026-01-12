Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шапаренко зіткнувся з дилемою щодо подальшого розвитку кар'єри

Шапаренко зіткнувся з дилемою щодо подальшого розвитку кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 18:31
Трансфер Шапаренка — які варіанти з'явилися у гравця
Микола Шапаренко з капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко може стати наступним вихідним трансфером київського клубу. У "біло-синіх" є пропозиції щодо 27-річного футболіста.

Однак керівництво столичного клубу не має бажання відпускати гравця, повідомляє "Динамоманія".

Реклама
Читайте також:

За кілька останніх років повідомлення про інтерес закордонних клубів до Миколи Шапаренка з'являються досить регулярно. Однак хавбек досі в Києві, причому він уже встиг стати не юніором, який подає надії, а досить зрілим гравцем. При цьому в Миколи ще є шанс спробувати сили за кордоном.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Які варіанти опинилися у Шапаренка

Станом на початок 2026 року відомо щонайменше про два клуби, які цікавляться хавбеком збірної України. Крім турецького "Фенербахче", Миколу хотіла б підписати каталонська "Жирона", де вже виступають два колишніх гравці "Динамо" Владислав Ванат та Віктор Циганков.

При цьому відомо, що "Жирона" досі не зробила українському клубу конкретної пропозиції щодо трансферу Шапаренка. А ось "Динамо" готове обговорити з футболістом нову угоду з клубом. Термін дії попереднього контракту завершиться влітку 2026 року.

У нинішньому сезоні Шапаренко провів у складі "Динамо" 22 поєдинки, в яких записав на свій рахунок 2 голи та 7 результативних передач.

Нагадаємо, раніше колишній тренер "Динамо" Валерій Газзаєв зробив заяву про війну Росії з Україною.

Хорватський боксер Філіп Хргович оцінив шанси Агіта Кабаєла в бою з Олександром Усиком.

спорт футбол Футбол трансфери Микола Шапаренко Жирона
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації