Трансфер Шапаренко — какие варианты появились у игрока

Николай Шапаренко с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко может стать следующим исходящим трансфером киевского клуба. У "бело-синих" есть предложения по 27-летнему футболисту.

Однако руководство столичного клуба нет желания отпускать игрока, сообщает "Динамомания".

За несколько последних лет сообщения об интересе зарубежных клубов к Николаю Шапаренко появляются достаточно регулярно. Однако хавбек до сих пор в Киеве, причем он уже успел стать не подающим надежды юниором, а достаточно зрелым игроком. При этом у Николая еще есть шанс попробовать силы за границей.

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Какие варианты оказались у Шапаренко

По состоянию на начало 2026 года известно как минимум о двух клубах, которые интересуются хавбеком сборной Украины. Помимо турецкого "Фенербахче", Николая хотела бы подписать каталонская "Жирона", где уже выступают два бывших игрока "Динамо" Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

При этом известно, что "Жирона" до сих пор не сделала украинскому клубу конкретное предложение по трансферу Шапаренко. А вот "Динамо" готово обсудить с футболистом новое соглашение с клубом. Срок действия предыдущего контракта завершится летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел в составе "Динамо" 22 поединка, в которых записал на свой счет 2 гола и 7 результативных передач.

