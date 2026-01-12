Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шапаренко столкнулся с дилеммой по поводу развития карьеры

Шапаренко столкнулся с дилеммой по поводу развития карьеры

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 18:31
Трансфер Шапаренко — какие варианты появились у игрока
Николай Шапаренко с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Николай Шапаренко может стать следующим исходящим трансфером киевского клуба. У "бело-синих" есть предложения по 27-летнему футболисту. 

Однако руководство столичного клуба нет желания отпускать игрока, сообщает "Динамомания". 

Реклама
Читайте также:

За несколько последних лет сообщения об интересе зарубежных клубов к Николаю Шапаренко появляются достаточно регулярно. Однако хавбек до сих пор в Киеве, причем он уже успел стать не подающим надежды юниором, а достаточно зрелым игроком. При этом у Николая еще есть шанс попробовать силы за границей. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Какие варианты оказались у Шапаренко 

По состоянию на начало 2026 года известно как минимум о двух клубах, которые интересуются хавбеком сборной Украины. Помимо турецкого "Фенербахче", Николая хотела бы подписать каталонская "Жирона", где уже выступают два бывших игрока "Динамо" Владислав Ванат и Виктор Цыганков. 

При этом известно, что "Жирона" до сих пор не сделала украинскому клубу конкретное предложение по трансферу Шапаренко. А вот "Динамо" готово обсудить с футболистом новое соглашение с клубом. Срок действия предыдущего контракта завершится летом 2026 года. 

В нынешнем сезоне Шапаренко провел в составе "Динамо" 22 поединка, в которых записал на свой счет 2 гола и 7 результативных передач. 

Напомним, ранее бывший тренер "Динамо" Валерий Газзаев сделал заявление о войне России с Украиной. 

Хорватский боксер Филип Хргович оценил шансы Агита Кабайела в бою с Александром Усиком. 

спорт футбол Футбол трансферы Николай Шапаренко Жирона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации