Трансфер Зінченка — в українця з'явився новий варіант

Олександр Зінченко (ліворуч) у матчі проти "Фулгема". Фото: Reuters/Matthew Childs

Захисник збірної України Олександр Зінченко отримає можливість перезапустити свою кар'єру. Послугами досвідченого футболіста зацікавився клуб із Серії А.

"Арсенал" готовий відпустити 29-річного Зінченка, повідомляє Tutto Mercato.

Сезон 2025/2026 виходить невдалим для Олександра Зінченка, права на якого, як і раніше, належать лондонському "Арсеналу". У столичному клубі не розраховують на гравця, який виступає в оренді за "Ноттінгем Форест". Але й там справи у футболіста йдуть не найкращим чином.

Олександр Зінченко в "Ноттінгем Форест". Фото: instagram.com/zinchenko/

Хто зацікавився послугами Зінченка

Шанси українця закріпитися у складі "Ноттінгем Форест" ускладнилися після того, як цю команду очолив Шон Дайч. Зінченко не підходить під ігрову концепцію цього наставника. Регулярні травми теж ускладнюють становище футболіста.

На тлі цього чутки про інтерес до Зінченка з боку італійського "Комо" виглядають як шанс повернутися на колишній рівень. Команда-сенсація із Серії А бореться за вихід у єврокубки. У разі успіху їй належить зміцнити склад, і в "Комо" вже зараз почали планувати літню трансферну кампанію.

Відомо, що Олександр Зінченко потрапив до списку потенційних новачків італійського клубу. У нинішньому сезоні українець провів на полі 10 матчів і не відзначився результативними діями. Його орієнтовна трансферна вартість становить 15 млн євро.

