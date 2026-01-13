Магучих, Дорощук и Лавский выступят на Мемориале Демьянюка

Ярослава Магучих (слева) в Карпатах с Олегом Дорощуком. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Уже в эту субботу, 17 января, Львов примет одно из самых знаковых событий украинской легкой атлетики. Состоятся 27-е Всеукраинские соревнования по прыжкам в высоту памяти мастера спорта международного класса, финалиста Олимпийских игр-1980 и чемпионата Европы-1980 в помещении Алексея Демьянюка.

Турнир по традиции собирает сильнейших спортсменов страны, и сезон-2026 не станет исключением, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Главной звездой Мемориала Демьянюка в этом году станет олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих. Для нее эти соревнования будут особенными — впервые за последние три года спортсменка начнет зимний сезон именно в Украине, что придает старту дополнительный символизм.

Ярослава Магучих в межсезонье. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Сезон Дорощука и возвращение Лавского

В секторе для прыжков также выступит действующий чемпион Европы в помещении Олег Дорощук. Он уже пять раз выигрывал этот турнир, а предстоящие соревнования станут для него первыми стартами в нынешнем зимнем сезоне.

Влад Лавский. Фото: instagram.com/vlad_lavskiyy/

Кроме того, участие подтвердил серебряный призер чемпионата Европы Владислав Лавский. Полный список участников Мемориала Алексея Демьянюка будет опубликован на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины накануне соревнований.

