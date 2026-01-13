Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих и Дорощук начнут новый сезон уже в ближайшие выходные

Магучих и Дорощук начнут новый сезон уже в ближайшие выходные

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 18:50
Магучих, Дорощук и Лавский выступят на Мемориале Демьянюка
Ярослава Магучих (слева) в Карпатах с Олегом Дорощуком. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Уже в эту субботу, 17 января, Львов примет одно из самых знаковых событий украинской легкой атлетики. Состоятся 27-е Всеукраинские соревнования по прыжкам в высоту памяти мастера спорта международного класса, финалиста Олимпийских игр-1980 и чемпионата Европы-1980 в помещении Алексея Демьянюка.

Турнир по традиции собирает сильнейших спортсменов страны, и сезон-2026 не станет исключением, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Реклама
Читайте также:

Главной звездой Мемориала Демьянюка в этом году станет олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих. Для нее эти соревнования будут особенными — впервые за последние три года спортсменка начнет зимний сезон именно в Украине, что придает старту дополнительный символизм.  

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих в межсезонье. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Сезон Дорощука и возвращение Лавского

В секторе для прыжков также выступит действующий чемпион Европы в помещении Олег Дорощук. Он уже пять раз выигрывал этот турнир, а предстоящие соревнования станут для него первыми стартами в нынешнем зимнем сезоне. 

Влад Лавский
Влад Лавский. Фото: instagram.com/vlad_lavskiyy/

Кроме того, участие подтвердил серебряный призер чемпионата Европы Владислав Лавский. Полный список участников Мемориала Алексея Демьянюка будет опубликован на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины накануне соревнований. 

Напомним, в киевском "Динамо" может появиться новый легионер из Турции, который знаком с Украиной. 

Защитник "ПСЖ" обратился к болельщикам после сенсационного вылета команды из Кубка Франции. 

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Влад Лавский Олег Дорощук
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации