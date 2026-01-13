Забарный объяснил, как ПСЖ отреагировал на вылет из Кубка Франции

Илья Забарный после поражения "ПСЖ". Фото: Xavier Laine/Getty Images

В рамках 1/16 Кубка Франции "ПСЖ" проиграл в дерби "Парижу" со счетом 0:1. Защитник сборной Украины Илья Забарный провел на поле весь матч и оказался причастен к пропущенному мячу.

После игры Забарный попытался оправдаться за фиаско своей команды в интервью клубной пресс-службе.

"ПСЖ" доминировал на протяжение всего матча, но единственная ошибка во втором тайме привела к голу в ворота чемпионов Франции и вылета команды из национального Кубка на ранней стадии. Илья Забарный и Нуну Мендеш не сумели остановить Жонатана Иконе, который забил важный для "Парижа" гол.

Илья Забарный (справа) борется с соперником. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Что Забарный сказал после игры

Футболисты "ПСЖ" не скрывали разочарования после финального свистка. Многие из игроков обратились к болельщикам и принесли извинения за неоправданные ожидания поклонников. В числе этих исполнителей оказался и украинский защитник.

"Разумеется, "ПСЖ" всегда борется за титулы, поэтому вылет из Кубка — очень плохая новость для нас. Но такова футбольная жизнь. Мы должны принять это, проанализировать и двигаться дальше. Необходимо восстановиться и готовы отдать все силы в пятницу. Хорошо, что у нас еще много матчей, так что мы можем сосредоточиться на следующем матче", — заявил Забарный.

Следующий поединок "ПСЖ" проведет в пятницу, 16 января, против "Лилля".

